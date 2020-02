Schwalb neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen

Anzeige

Überraschendes Trainer-Comeback in der Handball-Bundesliga: Der frühere Nationalspieler und langjährige Erfolgstrainer Martin Schwalb wird ab sofort neuer Coach der Rhein-Neckar Löwen. Das gaben die Löwen am Dienstagmittag offiziell bekannt.

Der 56-Jährige tritt die Nachfolge des am Samstag entlassenen Kristjan Andresson an. Schwalb unterzeichnete nach BNN-Informationen einen längerfristigen Vertrag bei dem in der Bundesliga aktuell nur auf Rang sechs notierten zweimaligen deutschen Meisters.

„Kein Notnagel“

Der Neue sei „kein Notnagel“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann den BNN und erklärte, dass der Kontrakt über den Sommer hinausgehe. Schwalb arbeitete zuletzt als Experte beim TV-Sender Sky und hatte in dieser Funktion auch viele Spiele der Löwen kommentiert.

Trainer-Comeback nach sechs Jahren

Der gebürtige Stuttgarter gibt sein Comeback als Trainer nach sechs Jahren. Von 2005 bis 2014 war Schwalb als Coach des HSV Hamburg tätig. Er führte den Club 2011 zur deutschen Meisterschaft, zu zwei DHB-Pokalsiegen (2006 und 2010) und zum Triumph in der Champions League. 2014 hatte Schwalb einen Herzinfarkt erlitten, von dem er sich vollständig erholt haben soll. Seit 2016 war der Schwabe als Vize-Präsident des Zweitligisten HSV Hamburg tätig.

Schwalb gegen Liberbank Cuenca am Mittwoch auf der Bank

Offiziell vorgestellt als neuer Trainer wird Schwalb am Mittwochnachmittag im Pressekonferenzraum der Mannheimer SAP-Arena. Anschließend um 19.30 Uhr findet in der GBG-Halle das Rückspiel im EHF-Pokal zwischen den Löwen und Liberbank Cuenca statt. Schwalb wird dann schon auf der Bank sitzen. Im Hinspiel am Sonntag hatte Michel Abt, der Trainer des Drittligisten Rhein-Neckar Löwen II als Coach das Team zum 33:28-Sieg geführt. Abt leitete am Dienstag auch noch das Abschlusstraining vor dem Rückspiel.