Sportler des Jahres in Baden-Baden: Leichtathleten gefallen sich als Botschafter sportlicher Vielfalt

Zu vorgerückter Stunde im Kurhaus: Während die Aufzeichnung im ZDF noch lief und manches Sport-Ass einen Abstecher ins Casino unternahm, meisterten Deutschlands Sportler des Jahres Malaika Mihambo und Niklas Kaul letzte Hürden ihrer Baden-Badener Feierstündchen. Die weit springende Hobby-Pianistin Mihambo trug wieder ihre Pumps an den Füßen.

Während der Sendung war sie mit ihnen und der Trophäe in den Händen zu ihrem Tisch zurückgegangen, nachdem sie ein Mini-Piano barfüßig bespielt hatte. Diplomatisch behandelten Mihambo und Kaul bei der Pressekonferenz die Russen-Frage, wozu sie sich mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 aufgefordert sahen.

Kaul, mit 21 der jüngste Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte, begrüßte den Bann durch die Welt-Anti-Dopingagentur (Wada) zum Schutz der „sauberen Athleten“. Und Mihambo fand, „wenn das System nicht funktioniert ist das eine gerechtfertigte Handhabung der Situation“. Es betreffe aber nicht nur Russland, sondern viele Länder. Mihambo erwartet, dass ihre russische Rivalin Darja Klischina in Tokio unter neutraler Flagge starten wird, was sie für alle begrüße, die andere Wege gehen.

Vorbild des Sports

Die frühere Mountainbike-Weltmeisterin Sabine Spitz, die sich frisch als „Vorbild des Sports“ geehrt sah, nahm die Wada in der Pflicht: „Letztendlich muss extrem investigativ vorgegangen werden. Die Probleme mit Visa und Einreise sind bekannt. Wie kann man es arrangieren, dass in Ländern, wo Verdacht besteht, trotzdem auch Kontrolleure, Agenten oder verdeckte Ermittler etwas unternehmen oder auch Beweise sammeln können?“ Darum gehe es.

„Sportchef vom ZDF, der macht mal was Sinnvolles“

Die Schattenseiten des Sports, sie waren im offiziellen Teil nur am Rande berührt. Gute Laune und Einstimmung auf die Spiele in Tokio standen an erster Stelle im Bénazet-Saal. Einmal war Katrin Müller-Hohenstein besonders kess geworden. Das war, als man Mihambos Weltmeister-Weite von 7,30 Meter im Saal ausmaß, sie Thomas Gottschalk zur Obacht auf seine Frisur hinwies und über den in den Messvorgang einbezogenen Thomas Fuhrmann sagte: „Der Sportchef vom ZDF, der macht mal was Sinnvolles.“ Lacher im Saal. Müller-Hohensteins Boss war darüber nicht verstimmt. Er lobte später. Seine Leute und die Organisatoren der Gala um die Familie Dobbratz.

Am 20. Dezember 2020, wenn man sich wieder trifft, werde das ZDF wieder dabei sein. Dass der Fußball alle anderen Sportarten auch bei den Öffentlichen-Rechtlichen an den Rand drängt, war nichts, was Kaul beklagen mochte. „Es tut uns nicht gut, uns mit dem größten Sport zu vergleichen“, sagte er und hielt es mit Mihambo: „Wir stehen für sportliche Vielfalt.“

