Sportwetten: Anbieter wollen Boom fortsetzen, Experten warnen vor Suchtgefahr

Anzeige

Auf dem riesigen Flachbildschirm flimmert ein schier endloses Zahlengewirr. Eine der Ziffern leuchtet grün auf, eine andere rot. Auf den beiden Fernsehern daneben läuft Fußball, auf einem dritten ein Tennismatch. Zwischen stylishen Touchscreen-Terminals tigert ein Mann mit Glatze hin und her, blickt auf einen der TV-Schirme: „Oh Mann, das war knapp.“ Schließlich schiebt er einen 20-Euro-Schein in einen der Automaten, lässt seine Finger über den Bildschirm sausen. Plötzlich ein Jubelschrei, irgendwo ist ein Tor gefallen. Szenen aus einem Wettbüro, von denen es in Deutschland inzwischen Tausende gibt.

Anbieter melden Rekordumsatz

Eine von vielen Anlaufstellen für sportbegeisterte Glücksritter auf der Jagd nach dem ganz großen Wurf. Doch die Gewinner stehen in aller Regel nicht vor den Wett-Terminals, sondern sitzen bei den Anbietern. Rund 160 haben die Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder 2018 allein in Deutschland gezählt, 90 Prozent davon sind nur online tätig. Das Geschäft war bis zuletzt ziemlich einträglich: Auf rund 9,3 Milliarden Euro beliefen sich 2019 die Wetteinsätze – und waren damit fast dreimal so hoch wie noch im Jahr 2012 (3,5).

Graumarkt gehört bald der Vergangenheit an

In diesen Tagen dürfte das Wettgeschäft deutlich abflachen, Corona-bedingt hat sich das Angebot deutlich reduziert. Belastbare Aussagen könne man diesbezüglich noch nicht machen, erklärte Luka Andric, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Sportwettenverbandes (DSWV), am Freitag auf Anfrage. Indes kämpfen die Anbieter hinter den Kulissen darum, dass der Boom der vergangenen Jahre sich künftig fortsetzt. Was die wenigsten wissen: Das Tippen auf Sportereignisse ist abgesehen von den staatlichen Spielen Fußball-Toto und Oddset nicht legal. Der Versuch, den Markt für private Anbieter zu öffnen, ist bislang gescheitert. Diese behelfen sich damit, dass sie ihre Lizenzen im EU-Ausland erwerben, was der deutsche Staat bisher geduldet hat. Ab Juli 2021 soll dieser Graumarkt der Vergangenheit angehören, dann tritt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag (siehe Hintergrund) in Kraft. Sportwetten sind dann offiziell zulässig. Bis dahin können die Anbieter eine Konzession erwerben, ein entsprechendes Verfahren läuft.

Es muss eine Balance gewahrt werden zwischen einem attraktiven legalen Markt und einem vernünftigen Verbraucherschutz. Luka Andric vom Deutschen Sportwettenverband

Eine ganz entscheidende Frage: Welche Wettformen sind verboten, welche erlaubt? In der bisherigen Praxis konnten die Spieler bei Weitem nicht nur auf Endergebnisse beim Fußball, Tennis, Wasserball oder Darts setzen. Im Programm führten die Firmen auch sogenannte Live-Wetten: Welcher Kicker kassiert die nächste Gelbe Karte? Welcher Tennisspieler gewinnt den laufenden Satz? Fallen in einem Handballspiel mehr als 50 Tore? Experten sehen bei dieser Wettform eine nicht unerhebliche Manipulationsgefahr und ein extrem hohes Suchtpotenzial. Glücksspielforscher Tobias Hayer von der Universität Bremen hält deshalb ein weitgehendes Verbot von Live-Wetten für unerlässlich. Die Anbieter sehen das naturgemäß anders. Sie fürchten erhebliche Umsatzeinbußen und einen aufblühenden Schwarzmarkt. „Es muss eine Balance gewahrt werden zwischen einem attraktiven legalen Markt und einem vernünftigen Verbraucherschutz“, sagt Andric.

Glücksspielstaatsvertrag

Ab 1. Juli 2021 soll ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft treten, den die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag grundsätzlich gebilligt haben. Sportwetten werden dadurch legal, die Anbieter müssen sich aber an einige Regeln halten. Live-Wetten sind zwar erlaubt, aber nur in Sportarten mit einer geringen Gesamtzahl von Toren oder Punkten. Für die Spieler gilt ein Limit von 1.000 Euro pro Monat, eine Sperrdatei soll Zocker mit Selbst- oder Fremdsperre erfassen. Eine zentrale Glücksspielbehörde in Sachsen-Anhalt soll den Markt überwachen.

Thema Live-Wetten vor Gericht

Der neue Staatsvertrag will das Anbieten von Live-Wetten nur in eingeschränkter Form zulassen. Hayer fordert stärkere Restriktionen, die Anbieter wünschen sich dagegen mehr Freiheiten. „Die Live-Wette, das ist faktisch der Wettmarkt, das macht den allergrößten Marktanteil aus“, betont Andric.

Inzwischen beschäftigt das Thema auch Gerichte. Nach Informationen der ARD hat die Innenbehörde Hamburg stellvertretend für sechs weitere Bundesländer ein Verfahren gegen verschiedene Anbieter eingeleitet und diese aufgefordert, Live-Wetten aus dem Programm zu nehmen. Mindestens ein Unternehmen hat sich dagegen juristisch zur Wehr gesetzt.

Bundesländer und Fußball-Clubs profitieren vom Boom

Dass die Wettanbieter am Ende als Verlierer vom Feld gehen, darf bezweifelt werden. Denn die Branche ist inzwischen ziemlich mächtig – ebenso wie deren Profiteure. Die Bundesländer bekommen jedes Jahr ein nicht unerhebliches Stück vom Kuchen ab. Fünf Prozent des Spieleinsatzes müssen als Steuern abgeführt werden, laut DSWV flossen so im vergangenen Jahr 464 Millionen Euro an den Fiskus. Auch hier gilt: Tendenz steigend. Zudem haben inzwischen alle Fußball-Bundesligisten und zahlreiche Zweitligisten Anbieter von Sportwetten in ihrem Sponsorenpool, selbst der Deutsche Fußball-Bund (bwin) und die Deutsche Fußball-Liga (Tipico) pflegen entsprechende Kooperationen.

Die Botschaft ist: Sportwetten sind eine ganz normale Freizeitbeschäftigung. Für die Suchtprävention ist das fatal. Glücksspielforscher Tobias Hayer

Prominente Werbeträger wie der frühere Welttorhüter und jetzige Bayern-Vorstand Oliver Kahn tun ihr Übriges, um die Produkte an den Mann zu bringen. „Die Botschaft ist: Sportwetten sind eine ganz normale Freizeitbeschäftigung. Für die Suchtprävention ist das fatal“, klagt Glücksspielforscher Hayer. Von der DFL heißt es auf Anfrage unter anderem: „Sportwetten sind in vielen Ländern und Ligen Ausdruck und Teil einer tradierten Fußballkultur.“ Zudem verweisen DFL und DFB auf Maßnahmen gegen Spielsucht und Spielmanipulationen.

Die Hoyzers von heute mischen im Tennis mit

Mit Letzterem haben beide unliebsame Erfahrungen gemacht. 2004 verschiebt Schiedsrichter Robert Hoyzer für die Wettmafia mehrere Fußballspiele – ein Skandal, der den deutschen Fußball in seinen Grundfesten erschütterte. Die Hoyzers von heute sind eher in anderen Sportarten unterwegs, etwa im Tennis. 2018 wurde der frühere Top-100-Spieler Nicolas Kicker aus Argentinien im Zuge eines Manipulations-Skandals für sechs Jahre gesperrt. Er ist längst nicht der einzige Crack, der in den Fokus der Ermittler geraten ist. Dass Tennis als Einzelsportart besonders anfällig ist, weiß auch Markus Schur. Für die Liqui Moly Open in Karlsruhe schätzt deren Turnierdirektor die Manipulationsgefahr als gering ein. „Das Turnier ist zu groß, die Spielerinnen verdienen dafür zu viel“, meint er. Generell, berichtet Schur, müsste jeder Spieler und jeder fürs Turnier Akkreditierte unterschreiben, dass er nicht an Wettspielen teilnimmt.

Rückschritt bei der Manipulationsbekämpfung?

Ob bei Wettkämpfen alles mit rechten Dingen zugeht, prüft das Unternehmen Sportradar. Dessen Geschäftsführer Andreas Krannich fürchtet einen Rückschritt bei der Manipulationsbekämpfung. „Wenn der Staatsvertrag so umgesetzt wird, wie er aktuell geplant ist, wird er die Manipulationsmöglichkeiten in Deutschland folglich eher fördern“, sagt Krannich. Glaubt man Andric vom Sportwettenverband, wäre den Anbietern eine solche Entwicklung ganz und gar nicht recht. „Sie haben genauso viel Interesse daran wie eine Versicherung am Versicherungsbetrug.“