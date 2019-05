Spott und Häme für VfB Stuttgart im Netz

Anzeige

Das 2:2-Unentschieden im Relegationsspiel gegen den Zweitligisten Union Berlin ist wahrlich keine besonders gute Ausgangslage für den VfB Stuttgart. Die eklatant auswärtsschwachen Schwaben (ein Sieg in der Fremde) müssen nun ausgerechnet bei den extrem heimstarken Köpenickern gewinnen oder mindestens ein 3:3-Remis holen. Sonst wird es nichts mit dem Klassenerhalt. Klar, dass im Internet extrem viel Spott auf den VfB einprasselt.

Besonders die Äußerung von VfB-Stürmer Mario Gomez, der sich über die Reaktion der Fans nach dem Schlusspfiff im Stadion beschwerte, hat für Ärger bei den Anhängern gesorgt. Und bei Ärger können die Geschmacksknospen durchaus mal durchdrehen:

Soso, dem @Mario_Gomez passt also die Stimmung nicht?! Und ich hätte meine Pizza gerne mit Sprühsahne, sauren Gürkchen und nem Kirschchen oben drauf. #VfB #VfBFCU https://t.co/n89PZwrK72 — rey bucanero (@ReyBucanero74) 24. Mai 2019

Und überhaupt hat der Spielverlauf im Stadion wohl auch schwaben-untypische Verhaltensweisen an den Tag gelegt.

Wenn Schwaben ihre Plastikbecher mit Pfand werfen, muss schon einiges schief gelaufen sein. #F95VfB#VfB — Blog aus Cannstatt (@blogcannstatt) 10. Februar 2019

Ein Dauerbrenner im Internet ist auch der Vergleich mit dem DFB-Pokalendspiel, das am Samstag im Berliner Olympiastadion ausgespielt wird – getreu dem Motto: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“

Man kann über die Saison des #VfB Stuttgart sagen was man will. Aber am Ende haben Sie etwas erreicht, von dem viele Vereine jedes Jahr träumen: das Finale in Berlin. #VfBFCU — Der Cornator (@Cornator) 24. Mai 2019

Für den ein oder anderen KSC-Fan hat die Begegnung des Erzrivalen aus Stuttgart gegen Union Berlin, wiederum der Rivale der Freunde von Hertha BSC, wohl eher keinen Sieger verdient.

Das diesjährige Relegationsspiel um die 1.Liga ist ja auch wie Pest gegen Cholera #hahohe #nurderksc — JayDee (@cs_jaydee) 23. Mai 2019

Da Union gleich zwei Mal einen Rückstand umbiegt, wittert diese Twitter-Nutzer, der nebenbei für Union Berlin arbeitet, schon eine fiese Verschwörung mit der Ärztekammer.

Der Twitter-Nutzer Florian Weber bringt es ja eigentlich ziemlich exakt auf den Punkt, oder? Ach Halt, da war doch etwas.

„Ein Punkt ist besser als nix…zumal H96 und Nürnberg nicht gepunktet haben“ #VfBFCU #aufgehtsstuttgart — Florian Weber (@WeberFlorian2) 23. Mai 2019

Natürlich bekommt auch der Ex-Sportvorstand der Schwaben, Michael Reschke, sein Fett weg. Twitter-User Den glaubt schon an dessen nächsten Transfer.

Ich seh es schon kommen, wie #Reschke von seiner eigenen Klausel Gebrauch macht und Kabak günstig zu Schalke holt. #VfB #S04 — Den (@DennisME1893) 23. Mai 2019

Und auch die Werbe-Kampagne des VfB mit eigenen „Relegationsschals“ sorgt bei den Stuttgarter Fans für Ärger. Ein Schuldiger wurde mit dem Vereinspräsidenten Wolfgang Schneider direkt gefunden.

Von Wolfgang Dietrich selbst entworfen. In der Mitte falten und wenn ein Tor fällt, rot oder weiß in die Höhe strecken #VfB #Quattrex https://t.co/eVSvCJl17N — Marco (@atmits1893) 22. Mai 2019

Auf der Stuttgarter Facebook-Seite „Vertikalpass“ spricht man – bestimmt nicht ganz ernst – von „einer hervorragenden Ausgangsposition“. Immerhin hat der VfB bei 17 Auswärtsspielen in dieser Saison bereits ein Mal gewonnen. In den Kommentaren reagieren die Leser fast ausschließlich mit Galgenhumor.



Ein paar KSC-Fans hatten übrigens auch in Münster schon so eine leise Vorahnung, was die Zukunft der Schwaben bringen könnte.

Das Rückspiel in der Relegation steigt am Montag, 27. Mai, 20.30 Uhr. Übertragen wird die Partie allerdings nur über den kostenpflichtigen Eurosport-Player.

