St. Pauli verliert erneut – Darmstadt rettet einen Punkt

Düsseldorf (dpa) – Im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga scheint dem abstiegsbedrohten FC St. Pauli die Luft auszugehen. Nach dem 1:3 (0:2) bei Jahn Regensburg beträgt der Vorsprung auf Tabellenrang 17 nur noch drei Punkte.

Während Aufsteiger Regensburg mit vorerst zwei Punkten Abstand zum Tabellendritten Holstein Kiel weiter vom Durchmarsch von der vierten in die Bundesliga träumen darf, kassierte St. Pauli am Samstag die dritte Pleite in Folge.

Dazu flogen Stürmer Sami Allagui (45.+2) wegen einer Tätlichkeit und Cenk Sahin (75.) wegen eines groben Foulspiels vom Platz. «Das hat uns brutal zurückgeworfen», schimpfte Paulis Sportdirektor Uwe Stöver, der eine «intensive Aufarbeitung dieses Spiel» ankündigte.

Der Tabellenvorletzte Darmstadt 98 verpasste es, beim 1:1 (0:1) in Sandhausen mehr Kapital aus St. Paulis Schwächephase zu schlagen. Denn trotz einer starken Leistung und einem umstrittenen Foulelfmeter der Darmstädter reichte es nur zu einem Punkt. Mehr als einen Zähler holte am Samstag auch Union Berlin wieder nicht in einem Heimspiel.

Für die Berliner war das 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim das vierte Remis nacheinander im eigenen Stadion, wodurch sie sich im Kampf um den Klassenerhalt nicht entscheidend absetzen konnten. Prekärer bleibt die Situation für die Heidenheimer, die drei Runden vor Saisonschluss nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone haben. Ebenso gering ist der Vorsprung der SpVgg Greuther Fürth, die am Freitagabend beim 1:1 (1:0) die Siegesserie des VfL Bochum beendete.

Doch die Freude über den Punktgewinn hielt sich beim Tabellen-14. in Grenzen. «Für mich fühlt sich das an wie eine Niederlage», sagte Fürth-Profi Khaled Narey. Auch Eintracht Braunschweig muss nach dem 0:0 gegen Arminia Bielefeld weiter um die Ligazugehörigkeit zittern. Mit 39 Punkten hat Braunschweig als Zehnter bloß zwei Zähler mehr als St. Pauli. Aber Eintracht-Profi Ken Reichel stellte klar: «Jeder Punkt bringt uns ein Stück weiter.»