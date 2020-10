Stefan Bradl mit besten Saisonergebnis bei Motorrad-WM

Honda-Pilot Stefan Bradl hat sich beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans die ersten Punkte in der diesjährigen Motorrad-WM-Serie gesichert.

Bei schwierigen Bedingungen kam der Zahlinger in der Klasse MotoGP als Achter ins Ziel und ließ unter anderen den WM-Führenden Fabio Quartararo aus Frankreich hinter sich. Den Sieg holte sich Ducati-Pilot Danilo Petrucci. Der Italiener kam auf nasser Strecke am besten zurecht. Platz zwei ging an Alex Marquez aus Spanien, Bruder des achtmaligen Weltmeisters Marc Marquez. KTM-Pilot Pol Espargaro (Spanien) komplettierte als Dritter das Podium.

Als Neuntplatzierter enttäuschte Quartararo die 5000 Fans an der heimischen Rennstrecke. Der Franzose baute seine Führung jedoch aus, da die Konkurrenten noch schwächer abschnitten.