Das erwartet die Zuschauer auf dem Indoor-Meeting in Karlsruhe

Das Karlsruher Indoor Meeting an diesem Freitag in der Messehalle 3 gerät wieder zum Stelldichein der Leichtathletik-Spitzenklasse. Unter den 120 Teilnehmern sind 20 Titelgewinner bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften.

Zu den mit WM-Gold dekorierten Startern in Karlsruhe zählt Weitspringerin Malaika Mihambo aus Oftersheim. Sie wird die 60 Meter sprinten. Auch Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks gibt sich die Ehre. Das Duell des US-Boys mit Weltrekordler Renaud Lavillenie zählt zu den Höhepunkten der ausverkauften Veranstaltung. 5.000 Zuschauer finden in der Messehalle 3 Platz.

Kendrick schmerzt WM-Absage

Als sich Sam Kendrick am späten Mittwochabend beim Stabhochsprung-Meeting in Cottbus mit starken 5,80 Metern den Sieg sicherte, hatte der Leichtathletik-Weltverband gerade das Aus für die Hallen-WM Mitte März im chinesischen Nanjing vermeldet. Grund: Das Coronavirus. Ein Beschluss, den der zweimalige Weltmeister aus den USA wie alle Athleten absolut richtig findet.

Dennoch schmerzt den 27-Jährigen die Absage. „Das tut weh“, sagte Kendrick 14 Stunden nach seinem Saisoneinstieg. Dabei schlug er sich mit der rechten Hand aufs Herz. Im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten im Athletenhotel in Ettlingen am Tag vor dem Karlsruher Meeting fügte der Stabhochsprung-Star bedauernd hinzu: „In diesem Jahr hätte ich die Chance auf WM-Gold in der Halle gehabt.“

Zum 16. Mal hintereinander mindestens 5,80 Meter gemeistert

Denn vor allem Titel inklusive US-Hymne und Bestmarken sind es , die den Oberleutnant der Reservearmee antreiben. Dass er in Cottbus in seinem 16. Wettkampf hintereinander als erster Springer mindestens 5,80 Meter überquerte, macht Kendrick mächtig stolz.

Im Oktober verteidigte er in einem hochklassigen Finale in Doha seinen WM-Titel im Freien erfolgreich, aber unterm Dach hat der Trophäenjäger noch nie globales Gold gewonnen. 2016 und 2018 musste er sich mit Silber hinter Renaud Lavillenie begnügen. Durch die Nanjing-Entscheidung sei der Franzose ja jetzt noch ein Jahr länger Hallen-Weltmeister, sagte Kendrick. 2021 werde er „dem größten Stabhochspringer aller Zeiten“ den Titel dann in Nanjing aber ganz sicher streitig machen, fügte Kendrick hinzu.

Weltrekordler Lavillenie das Idol von Weltmeister Kendricks

Es sind die Wettkämpfe mit den Weltbesten, die dem US-Boy Flügel verleihen. Den wortgewandten Strahlemann begeistert die „Kameradschaft“ seiner Gilde. Und ihn reizen insbesondere Duelle mit dem 6,16-Meter-Springer Lavillenie – wie an diesem Freitag in der Messehalle 3.

Sein großes Idol, das Kendrick als seinen Mentor fürs Springen in der Halle bezeichnete, will er beim Karlsruher Kameradschaftsabend aus der Meetingrekordliste streichen. 5,91 Meter überquerte Lavillenie bei seinem Erfolg 2016. Zwei Jahre später musste sich der Franzose Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken geschlagen geben.

Auch Hürdenläuferin Cindy Roleder ist wieder am Start

Lavillenie ist nicht der einzige Athlet, den die stimmungsvolle Kulisse immer wieder nach Karlsruhe lockt. Auch Hürdenläuferin Cindy Roleder aus Halle zählt fast zum Inventar des Meetings, das in diesem Jahr die zweite von sieben Stationen der World Athletics Indoor Tour ist. Kendrick hat sich den Gesamtsieg der Serie zum Ziel gesetzt. „Dann bekomme ich eine Wildcard für die Hallen-WM.“ Denn Nanjing sei ja nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.