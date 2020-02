Streich wagt Prognose nach Klinsmann-Rücktritt via Facebook

Anzeige

Christian Streich vom SC Freiburg hat der Rücktritt von Jürgen Klinsmann via Facebook generell nicht überrascht. «Das wird nicht weniger werden in unserem Zeitalter mit Verabschiedungen oder Meldungen auf Facebook», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag.

«Wir sind ja schon ein Stück weit daran gewöhnt. Die Weltpolitik wird so gemacht, und Wahlen werden so gemacht.» Inhaltlich wollte er sich zu dem überraschenden Abschied des ehemaligen Bundestrainers als Cheftrainer von Hertha BSC nicht äußern, «weil es unseriös wäre, weil ich keinerlei Einblick habe und nur ein paar Sätze im Kicker gelesen habe».

dpa