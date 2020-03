Top-Athleten in Uniform: Warum ein Spitzensportler in Pforzheim auf Streife geht

Anzeige

Viele Spitzensportler in Deutschland profitieren von Dienstverhältnissen bei der Bundeswehr oder der Polizei. Bei der Armee gibt es extra Stellen für Sportsoldaten, die dann bei Olympia auf Medaillenjagd gehen. Bei der Polizei indes werden Athleten oft in den Regeldienst übernommen. In Pforzheim etwa geht mittlerweile ein Spitzensportler auf Streife – und auch andere Athleten aus der Region tragen Uniform.

Medaillenzeremonie bei Olympischen Spielen: Ein Sportler betritt freudestrahlend das Treppchen, reckt die Arme gen Himmel. Wenig später baumelt eine goldene, silberne oder bronzene Plakette um seinen Hals.

Kommt der Athlet aus Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gering, dass er einige Tage später in irgendeiner deutschen Kaserne von seinen Kameraden und Vorgesetzten triumphal empfangen wird. Seit 1992 gingen 269 von 601 deutschen Olympia-Medaillen auf das Konto von Sportsoldaten.

Auch interessant: Diese badischen Athleten hoffen auf eine Olympia-Teilnahme 2020

In Rio de Janeiro 2016 waren es 19 von 42, wobei damals 127 von 452 deutschen Sportlern im Förderprogramm der Bundeswehr gemeldet waren.

Ohne diese Partner wäre erfolgreicher Leistungssport nicht möglich.

Robert Bartko über die Rolle der Bundeswehr für den Spitzensport

Für Robert Bartko vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sind diese Zahlen kein Zufall. Der Doppel-Olympiasieger im Bahnrad von 2000, der beim DOSB unter anderem für die Sportförderung zuständig ist, hebt den Stellenwert hervor, den Bundeswehr, aber auch Polizei und Zoll bei der Unterstützung von Top-Athleten einnehmen. „Ohne diese Partner wäre erfolgreicher Leistungssport nicht möglich“, sagt Bartko.

Weiterlesen: Wird die Olympia 2020 wegen des Coronavirus zu Geisterspielen?

Stellen bei der Bundeswehr werden auf 850 erhöht

Beate Köstel weiß dies aus eigener Erfahrung. Die Sportschützin aus Odenheim, mit fünf WM-Titeln dekoriert, ist eine von bundesweit 744 Sportsoldaten, ab April wird das Kontingent laut DOSB sogar auf 850 Stellen aufgestockt.

Seit 2005 ist Köstel, die unter ihrem Mädchennamen Gauß 2012 an den Olympischen Spielen in London teilnahm, bei der Bundeswehr. „Besser hätte ich es nicht erwischen können“, sagt die 35-Jährige, die zunächst der Sportfördergruppe Stuttgart angehörte und 2008 nach Bruchsal wechselte.

Hauptfeldwebel Köstel schließt nicht aus, auch nach ihrer sportlichen Laufbahn bei der Truppe zu bleiben. „Wenn es eine geeignete Stelle gibt, könnte ich mich bewerben“, sagt die zweifache Mutter, die sich zunächst aber auf den Sport konzentrieren will und die Spiele in Tokio ins Visier genommen hat.

Olympische Erfahrungen hat auch Jana Berezko-Marggrander bereits gesammelt. Bevor die junge Frau aus Linkenheim-Hochstetten vor gut drei Jahren ihre Karriere als rhythmische Sportgymnastin beendete, mischte sie 2012 und 2016 beim Ringe-Spektakel mit und gehörte zwischenzeitlich der Sportfördergruppe in Todtnau an.

Spitzensportförderung

Neben der Deutschen Sporthilfe fördern auch die Bundeswehr, die Bundes- und Landespolizei, der Zoll und in Brandenburg die Feuerwehr den Spitzensport. Nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes stehen bei der Bundeswehr aktuell in 15 Sportfördergruppen 744 Stellen zur Verfügung, ab April sind es sogar 850. Der seit 1997 existierenden Sportfördergruppe Bruchsal gehören zurzeit 60 Athleten an, vor allem Boxer, Ringer und Gewichtheber, aber auch Kanuten und Schützen sind darunter. Die Bundespolizei bietet aktuell 160 Stellen, die Polizei der Länder mehr als 250 weitere. Bei der Polizei in Baden-Württemberg, die 2015 in die Spitzensportförderung eingestiegen ist, sind gerade 17 Sportler beschäftigt. Sie kommen aus den Sportarten Gewichtheben, Karate, Wasserball und Sportschießen. Dem Zoll, dessen Konzept mit dem der Polizei vergleichbar ist, gehören aktuell 74 Athleten an, die alle aus Wintersportarten stammen.

Seit 50 Jahren hält die Bundeswehr Spitzensportlern, vor allem aus olympischen Disziplinen, den Rücken frei. „Der Fokus liegt auf der Jagd nach Medaillen“, betont Frank Heinzelbecker, Leiter der Bruchsaler Fördergruppe, aus der regelmäßig Medaillengewinner hervorgehen. 2016 brachte der ringende Unteroffizier Denis Kudla Bronze aus Rio mit.

Nach einer mehrwöchigen Grundausbildung müssen die Sportsoldaten meist nur noch bei Lehrgängen und besonderen Terminen in der Kaserne erscheinen. Das Training, meist in nahegelegenen Leistungszentren oder an Olympiastützpunkten, hat Vorrang. Jedes Jahr aufs Neue wird – nach dem Leistungsprinzip – entschieden, ob der Athlet in der Fördergruppe bleiben darf.

Bei der Polizei kommen viele, um zu bleiben

Wer sich dagegen dem Sportförderer Polizei anschließt, der tut dies normalerweise, weil er später regelmäßig in die Uniform schlüpfen möchte. „Bei der Bundeswehr geht es nicht in erster Linie darum, dass die Athleten nach ihrer Karriere auch dort bleiben. Bei der Bundespolizei ist es ein anderes Modell, da sind die Sportler zunächst direkt in der Ausbildung und danach im Beamtenverhältnis“, erklärt Bartko vom DOSB.

Max Braun etwa hat sich bewusst für eine Karriere bei den Ordnungshütern entschieden. „Der Beruf als Polizist hat mich an sich interessiert und außerdem habe ich etwas gesucht, was sich mit dem Sport vereinbaren lässt“, sagt der Sportschütze, der für den SSV Kronau in der Bundesliga zum Luftgewehr greift.

Vor wenigen Tagen hat der 19-Jährige die 30 Monate dauernde Ausbildung, die er unter anderem in der Polizeihochschule Bruchsal absolvierte, beendet und seinen Dienst auf dem Revier in Pforzheim angetreten.

Freiräume für Training und Wettkampf

Braun gehört damit nicht zur Bundes-, sondern zur Landespolizei Baden-Württemberg. Diese fördert aktuell 17 Athleten, die sich immer wieder Freiräume für Training und Wettkampf nehmen können.

Falls der sportliche Bedarf dies erfordert, könne der Athlet die Ausbildung auf dreieinhalb Jahre ausdehnen, erklärt Jürgen Augst, der bei der Polizei Baden-Württemberg für die Spitzensportförderung zuständig ist.

Braun, der sich noch vage Olympia-Hoffnungen macht, hat diese am Stück absolviert, zuletzt musste er prüfungsbedingt allerdings in seinem Sport kürzertreten. „Die Ausbildung ging vor“, sagt er.

In der Praxisphase im zweiten Jahr, die er in Pforzheim absolvierte, hatte er nach eigener Aussage „optimale Trainingsbedingungen“, schließlich befindet sich in der Goldstadt auch das Landesleistungszentrum der Schützen.

Wenn ich eine Bundeswehr-Jacke trage, dann muss ich auch so auftreten.

Standortvorteile hat auch Katharina Hechler. Die Radsportlerin aus Philippsburg, die beim RSV Oberhausen ihre Karriere startete, gehört zur Sportfördergruppe in Frankfurt/Oder, wo auch der Olympiastützpunkt liegt. Die Hauptgefreite sieht dadurch „eine gute Chance, in meinem Sport weiterzukommen“ und fühlt sich doch auch als Teil der Bundeswehr. „Wenn ich eine Bundeswehr-Jacke trage, dann muss ich auch so auftreten, dann kann ich keinen Blödsinn machen“, sagt die 19-Jährige.