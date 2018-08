Turmspringerin Kurjo holt bei der EM Bronze

Anzeige

Edinburgh (dpa) – Turmspringerin Maria Kurjo hat bei der EM in Edinburgh die Bronzemedaille gewonnen. Die 28-Jährige kam auf 308,15 Punkte.

Kurjo musste sich nur der Goldgewinnerin Celine Maria van Duijn (319,10) aus den Niederlanden und der Italienerin Noemi Batki (315,00) geschlagen geben. Elena Wassen wurde mit 270,40 Zählern Achte. Zuvor hatten Tina Punzel und Lou Massenberg Gold im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen.

Für die Berlinerin Kurjo ist es am dritten Tag bereits die dritte Medaille bei den European Championships. Am Vortag hatte sie mit Elena Wassen Bronze im Synchronspringen vom Turm geholt. Tags zuvor gewann sie mit dem 17-jährigen Lou Massenberg Silber im Mixed-Team-Wettbewerb. Insgesamt stehen die deutschen Wasserspringer in Schottland bei vier Medaillen.