Verschiebung, Komplettabsage oder Geister-Spiele wegen Corona: Welche Optionen hat das IOC bei Olympia?

Trotz der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Pandemie hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) zuletzt immer wieder betont, an dem geplanten Olympia-Termin im Sommer in Tokio festzuhalten, wofür Präsident Thomas Bach und Co Kritik von Athleten, Politikern und sogar aus den eigenen Reihen ernteten. Immerhin sprach Bach am Donnerstag in einem Interview mit der New York Times von verschiedenen Szenarien, die er und seine Kollegen bedenken würden. Doch welche Optionen hat das IOC überhaupt?

Von Marius Bücher, Reinhard Sogl, Philipp Kungl, Gerhard Wolff, Marius Faller und Florian Konrad

Variante 1: Alles wie geplant

Die Spiele gehen wie geplant vom 24. Juli bis 9. August in der japanischen Hauptstadt über die Bühne, gefolgt von den Paralympics der Behindertensportler (25. August bis 6. September). Für das IOC und die Organisatoren wäre das – vor allem in finanzieller Hinsicht – die optimale Lösung. Etwaige Regressansprüche wären hinfällig.

Dieses Szenario wird allerdings von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Selbst wenn es gelingen sollte, das Coronavirus in den kommenden Wochen in den Griff zu bekommen, wäre ein Einfach-weiter-so fahrlässig. Die Zusammenkunft von tausenden Sportlern und Zuschauern aus aller Welt würden die Vorsichtsmaßnahmen der Vorwochen ad absurdum führen und einen erneuten Anstieg der Corona-Fälle begünstigen. Ein weiteres Problem: Das Qualifikations-Prozedere müsste auf die Schnelle so umgestaltet werden, dass es fair und rechtlich unangreifbar bleibt.

Variante 2: Geister-Spiele

Oder ist dem IOC und den Organisatoren der Termin im Sommer 2020 so wichtig, dass sie Spiele ohne Zuschauer durchboxen? Es wären die ersten in der Olympia-Geschichte. Das Ansteckungsrisiko wäre so zwar geringer, unter den mehr als 10.000 Sportlern aber immer noch ziemlich groß. Außerdem ließe sich die Qualifikations-Frage auch bei diesem Szenario nicht zufriedenstellend beantworten, schließlich sind 43 Prozent der Tokio-Tickets noch nicht gelöst.

Variante 3: Verschiebung

Die aus heutiger Sicht wahrscheinlichste Lösung ist eine Verlegung der Spiele. So könnten die Macher der Corona-Pandemie aus dem Weg gehen und dennoch das milliardenschwere Spektakel mit Zuschauern durchführen. Erhebliche Schwierigkeiten bringt aber auch diese Variante mit sich.

Los geht es schon bei der Terminsuche: Mit einer Verschiebung in den Herbst oder Winter wären die Inhaber der TV-Rechte, vor allem in Nordamerika, wohl kaum einverstanden, da dann die großen Ligen, etwa im Eishockey oder American Football, laufen. Überschneidungen gäbe es auch bei einer Austragung im Sommer 2021, zum Beispiel mit der Leichtathletik-WM in Eugene/USA (6. bis 15. August). Mehr Spielraum gäbe es 2022: Die Winterspiele in Peking gehen im Februar über die Bühne, die Fußball-WM in Katar steigt erst im Winter.

Weitere offene Fragen: Wie ließe sich die Verschiebung des Qualifikations-Zyklus in den einzelnen Sportarten organisieren? Und wo finden die Wettkämpfe überhaupt statt? Einige Sportstätten in Tokio sind nur für den geplanten Zeitraum vermietet, das Olympische Dorf soll eigentlich direkt im Anschluss zu einer Wohnanlage werden.

Variante 4: Anderer Gastgeber

Bekommt Tokio diese Probleme nicht gelöst, müsste womöglich ein anderer Gastgeber einspringen. Doch wer will und kann auf die Schnelle das Mammut-Event stemmen? Zudem dürfte sich Tokio die Ausrichter-Rolle nicht so einfach nehmen lassen, schließlich hat Japan Milliarden investiert. Kurz vor dem Jahreswechsel haben die Organisatoren das Budget auf über 11 Milliarden Euro festgelegt, inzwischen ist es – unter anderem durch die Verlegung des Marathons nach Sapporo – weiter gestiegen.

Variante 5: Komplettabsage

Dreimal in der Geschichte wurden Spiele – jeweils kriegsbedingt – komplett gestrichen: 1916 (Berlin), 1940 (Tokio), 1944 (London). Passiert dies nun erneut, gäbe es praktisch nur Verlierer: nicht nur alle Parteien, die viel Geld investiert haben, sondern auch die Sportler, die jahrelang umsonst trainiert hätten. Laut Ausrichter-Vertrag, so erklärte es Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto dem TV-Sender NHK, könne das IOC die Spiele nur dann absagen, wenn sie nicht im Jahr 2020 abgehalten werden können. Marius Bücher