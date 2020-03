Virologe fordert Absage von Fußballspielen wegen Coronavirus

Anzeige

Der Chef-Virologe der Berliner Charité ist wegen der vielen Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg bei Mönchengladbach für die Absage von Bundesligaspielen in der Region. „Volle Stadien mit Zehntausenden von Fans – gerade in Gegenden wie dem vom Coronavirus jetzt stark betroffenen Rheinland – müssten aus medizinischer Sicht eigentlich gestoppt werden.“

Das Stadion von Borussia Mönchengladbach liegt keine zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, der bundesweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Die Behörden hatten dennoch entschieden, dass das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag stattfinden kann – das zieht Kritik auf sich, unter anderem eben auch von Virologe Christian Drosten. Er ist Direktor des Instituts für Virologie der Charité in Berlin und sprach mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ über dieses Thema.

Auch der erste Coronavirus-Fall in Karlsruhe hatte in der vergangenen Woche für Diskussionen über mögliche Absagen von Fußballspielen oder anderen Großveranstaltungen gesorgt. OB Mentrup verkündete danach, dass die Bundesligapartie in Karlsruhe stattfinde. Auch die Messe Inventa in Karlsruhe soll trotz Coronavirus stattfinden.

Heinsberger Landrat zeigt Unverständnis über Fußball-Entscheidung

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) äußerte sich in einer Videobotschaft verwundert über die Entscheidung in der Nachbarstadt Mönchengladbach. Während im Kreis Heinsberg noch mindestens bis zum Ende der kommenden Woche alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben müssten, um die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu verhindern, finde wenige Kilometer weiter eine solche Großveranstaltung statt.

„Ich würde mir natürlich wünschen, dass man das mal näher erklärt“, sagte Pusch. „Beispielsweise, welche Risikoabwägung dem zugrunde liegt, warum man davon ausgeht, dass vielleicht die Ansteckungsgefahr geringer ist als üblich.“ Eine solche Erklärung der Behörden in Mönchengladbach vermisse er.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Mittwoch mitgeteilt, das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach sehe keinen Grund für eine Absage des Bundesliga-Spitzenspiels.

