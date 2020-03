Warum Kopfverletzungen im Fußball die Regelhüter auf den Plan rufen

Anzeige

Das Thema Kopfverletzungen beschäftigt längst die Fußballverbände und die Regelhüter. Woche für Woche sind bei schweren Verletzungen die Köpfe mit im Spiel. Oft gehen Verletzungen glimpflich aus, aber immer häufiger erwischt es Spieler gravierend. Eine gefährliche Entwicklung, die an der Spitze wie an der Basis nach Lösungen verlangt.

Kopf gegen Kopf. Fuß gegen Kopf. Knie gegen Kopf. Faust gegen Kopf. Jedes Wochenende sieht man es in der Bundesliga. Hinsehen tut weh.

Das Adrenalin, das mitspielt, dämpft bei Betroffenen oft den ersten Schmerz. „Wie steht es?“, „Gegen wen spielen wir?“, „Wie heißt dein Hund?“.

Zum Thema: Warum der Kopf für den früheren KSC-Profi Philipp Klingmann ein besonderer Bereich ist

Für Fußballer, die dem Teamarzt Antworten auf banalste Fragen schuldig bleiben, schaltet die Ampel auf Gelb. Seit Herbst 2014 hat der Schiedsrichter die Partie für bis zu drei Minuten zu unterbrechen.

Ich weiß noch, dass ich mich wunderte, als Bibiana Steinhaus zur Halbzeit pfiff

KSC-Profi Marco Thiede

„Herauszufinden, ob eine Gehirnerschütterung vorliegt, ist in den ersten Augenblicken das Schwierigste“, gibt Marcus Schweizer, Teamarzt des Zweitligisten Karlsruher SC, zu.

Abwehrspieler Marco Thiede gedenkt noch des Vorfalles im April 2019 bei 1860 München, als er nach einem Crash mit einem Gegenspieler schwer benommen weitermachte. „Das war krass. Ich weiß noch, dass ich mich wunderte, als Bibiana Steinhaus zur Halbzeit pfiff, weil ich das Gefühl hatte, dass wir erst Minuten gespielt hatten“, erinnert sich der KSC-Profi.

Auch interessant: Wie KSC-Profi Damian Roßbach zu seinem charakteristischen Carbon-Helm kam

Die Zahl der Gehirnerschütterungen steigt

Während der Halbzeitansprache des Trainers drängte es Thiede zur Toilette, wo er sich übergab. Schweizer verbot ihm das Weiterspielen. Ein CT bestätigte später: Gehirnerschütterung.

In der Bundesliga-Saison 2018/2019, so dokumentiert es eine Statistik des Deutschen Fußball-Bundes, erlitten 22 Spieler Gehirnerschütterungen. Die Zahl stieg zuletzt jährlich. Oft bleiben die Verletzungen aber auch unerkannt, die Gefahr von Folgeschäden erhöht das.

Eine Grundproblematik liegt darin, dass Spieler zu schnell wieder ins Training zurückwollen. Stammplatz, Prämien, Prestige. Vor dieser Saison wurden die 36 Top-Vereine unter dem Dach der Deutschen Fußball Liga dazu verpflichtet, Hirntests mit ihren Profis zu machen. Bei diesen werden Teilbereiche der Hirnfunktion untersucht, Balance, Reaktions- und Merkfähigkeit zählen dazu.

Der Spitzensport entdeckt den Kopf

„Bei einer Frage mussten wir fünf Zahlen andersherum wiedergeben“, erinnert sich Thiede. Mit den so gewonnenen Erkenntnissen soll für jeden Spieler ein „Normalzustand“ definiert werden. Verletzt er sich am Kopf, kann der Teamarzt durch Messung von Abweichungen, dem sogenannten Baseline-Screening, besser einschätzen, wann er die Rückkehr in den Sport verantworten kann.

Bei Bundesligist 1899 Hoffenheim gehören diese Tests laut Vereinsarzt Ralph-Ingo Kern lange zum Standard, nicht nur bei den Profis, sondern bei allen Jugendteams. „Auch in dieser Richtung ist unsere sportpsychologische Abteilung um Jan Mayer sehr weit vorn. Wir haben das Untersuchungs-Spektrum in diesem Jahr noch um neurologische Tests erweitert“, erklärt Kern.

In Belfast trafen sich gerade die für die Regeln im Weltfußball zuständigen Funktionäre vom International Football Association Board. Ausführlich ging`s auch um den Kopf. Zu Handlungsanweisungen für die Praxis fand man noch nicht. Bei den Olympischen Fußballturnieren in Tokio will man erst weitere Daten sammeln.

Auch interessant: Unfälle mit E-Scootern führen oft zu Kopfverletzungen

Zwei Varianten stehen nach Kopfverletzungen in der Debatte. Zum einen die von der Uefa vorgeschlagene temporäre Auswechslung für eine zehnminütige Untersuchung. Sollte der Teamarzt danach grünes Licht geben, darf der Akteur zurück aufs Feld. Alternativ ist ein vierter Wechsel Thema.

Kramer wusste nicht mehr, ob er im WM-Finale ist

1899-Arzt Kern sieht die Praxis mit einem vorläufigen Ersatzspieler skeptisch: „Wenn der Teamarzt mit dem verletzten Spieler in der Kabine ist, um genauer zu untersuchen: Was ist zum Beispiel, wenn währenddessen draußen wieder etwas passiert?“

Kein Blackout-Fall wurde hierzulande so folkloristisch betrachtet wie der von Christoph Kramer im WM-Finale 2014 gegen Argentinien. Schiedsrichter Nicola Rizzoli erzählte der „Gazzetta dello Sport“: „Kurz nach der Attacke von Garay kam Kramer zu mir und fragte, ob dies das WM-Finale sei.“ Später habe er „Schweinsteiger angewiesen, Kramer auswechseln zu lassen“. Die Drei-Minuten-Regel wurde danach eingeführt.

Die Forschung nähert sich dem Thema von vielen Seiten. An der Deutschen Sporthochschule in Köln wies eine im Dezember 2019 veröffentlichte Studie nach, dass sich die Gesten von Sportlern mit und ohne Gehirnerschütterung voneinander unterscheiden. „Im Sinne einer verbesserten Diagnostik können Gesten als Verhaltensmarker von sportbedingten Gehirnerschütterungen eingesetzt werden“, glaubt Forscher Ingo Helmich.

Zusammenhang zwischen Kopfballspiel und Hirnerkrankungen

Der Weltfußballverband Fifa kam irgendwann nicht mehr umhin, ernster zu nehmen, was aus dem US-Sport wissenschaftlich belegt ist. Demnach ließen sich Krankheiten wie Demenz oder Parkinson bei ehemaligen Footballern auf Kopfverletzungen zurückführen.

Kreise zog eine Studie der Boston University, die nachwies, dass 110 der 111 Gehirne mittlerweile verstorbener NFL-Profis eine sogenannte „chronisch-traumatische Enzephalopathie“ zeigten, die Medizin kennt es auch als „Boxer-Syndrom“. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, die schleichend durch Schläge auf den Kopf entsteht. Als Begleiterscheinungen gelten Depressionen, Aggressionen oder Sprechstörungen.

Eine vom Englischen Fußballverband FA beauftragte Studie der Universität Glasgow legte dar, dass eine Verbindung zwischen Kopfballspiel und der gegenüber der britischen Bevölkerung mit einer 3,5 Mal höheren Wahrscheinlichkeit an einer Hirnkrankheit zu sterben, besteht.

Grundlage war eine vergleichende Untersuchung von fast 7.700 schottischen Ex-Profis der Jahrgänge 1900 bis 1976 und rund 23.000 Männern ohne Fußball-Bezug. Die FA entschied kürzlich, dass Trainer mit Kindern im Grundschulalter von sechs bis elf Jahren kein Kopfballspiel üben dürfen. Ab der U12 bis zur U18 erlaubt sie im Training nur reduziertes Kopfballtraining. In Punktspielen bleiben Kopfbälle allerdings in allen Altersklassen erlaubt.