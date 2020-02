Was der Fußball beim Videobeweis von anderen Sportarten lernen kann

Anzeige

Auch rund zweieinhalb Jahre nach dessen Einführung im deutschen Fußball-Oberhaus reißen die Diskussionen um den Videobeweis nicht ab. Debattiert wird auf den Tribünen der Bundesliga-Stadien, vor den TV-Kameras, an den Stammtischen – und bald auch wieder im Kreise der obersten Regelhüter. Am 29. Februar steht das Thema bei der Sitzung des International Football Association Boards (Ifab) in Belfast auf der Tagesordnung. Doch welche Modifikationen wären überhaupt sinnvoll? Und was kann sich König Fußball dabei von anderen Sportarten abschauen?

Eine ganze Menge, meint Dr. Otto Kolbinger von der Technischen Universität München. Der Sportwissenschaftler forscht seit vielen Jahren zum Einsatz technischer Hilfsmittel im Sport und weiß, dass es die Kicker in Sachen Videobeweis vergleichsweise schwer haben. „Beim Fußball ändert sich dadurch die Wettkampfstruktur, andere Sportarten haben es da vom Setting her leichter“, erklärt Kolbinger.

Als Beispiel nennt er die Nutzung des sogenannten Hawk-Eyes im Tennis, mit dem die Spieler kontrollieren lassen können, ob ein Ball noch auf der Linie war oder knapp daneben. „Ein Punkt hat hier natürlich eine viel geringere Bedeutung als ein Tor beim Fußball.“ Und beim American Football gebe es von vorneherein schon viele Unterbrechungen.

Beim Hockey ist Kommunikation komplett transparent

Doch Kolbinger hat weitere Faktoren ausgemacht, warum der Videobeweis in anderen Sportarten besser funktioniert – auch in solchen, bei denen sich die Rahmenbedingungen kaum von denen beim Fußball unterscheiden. Beim Feldhockey etwa. Hier sind TV-Bilder als Hilfsmittel bei internationalen Turnieren seit vielen Jahren Standard und können nicht nur von den Schiedsrichtern, sondern auch von den Spielern angefordert werden. Ein Erfolgsfaktor dabei: Die Kommunikation zwischen den Referees ist komplett transparent und hilft den Zuschauern zu verstehen, wie die Entscheidung zustande kam. Ähnliches gilt für American Football.

Eingriff nur bei klarem Fehler?

Ein weiterer Unterschied zwischen Fußballern und Footballern: Wird in der US-amerikanischen Sportart eine Situation geprüft, spielt die ursprüngliche Entscheidung der Schiedsrichter keine Rolle mehr, in der Bundesliga soll diese dagegen nur bei einem klaren Fehler geändert werden. „Das klingt zwar erst einmal sehr gut, aber was ist ein klarer Fehler? Man muss hier eine Schwelle bestimmen, die nur teilweise objektiv bestimmbar ist“, kritisiert Kolbinger.

Richtige Dosierung entscheidend?

Möglicherweise könnte es auch hilfreich sein, einfach die Zahl der Situationen zu reduzieren, bei denen der Videoschiedsrichter eingreifen darf. Im deutschen Handball werden im Final Four des Pokalwettbewerbs seit 2018 TV-Bilder genutzt, aber in Maßen. Bei seiner Premiere musste der Videobeweis etwa überhaupt nicht zurate gezogen werden. „Wir überprüfen nicht jeden Siebenmeter und nicht jede Zwei-Minuten-Strafe“, erklärt Wolfgang Jamelle, Schiedsrichterwart des Deutschen Handballbundes (DHB).

Auch bei den Handballern noch nicht reibungslos

War der Ball hinter der Linie? Hat ein Spieler ein besonders schweres Foul begangen? Wurde der richtige Spieler bestraft? Diese und vier weitere, ebenfalls recht selten auftretenden Fälle dürfen kontrolliert werden – mehr nicht. Ein Patentrezept scheint das aber nicht zu sein, denn: Ganz reibungslos funktioniert der Videobeweis, der in der Bundesliga aufgrund fehlender Ausstattung in den Hallen noch nicht angewendet wird, auch bei den Handballern nicht. Im Final Four 2019 hagelte es teils heftige Kritik, weil bei einigen umstrittenen Szenen das Video-Zeichen des Referees ausblieb. Nun sind kleinere Modifikationen geplant.

Ganz anderer Umgangston beim Rugby

Und nicht zuletzt hängt die Akzeptanz der technischen Unterstützung auch vom Ansehen ab, das der Unparteiische genießt. Beim Rugby ist dieses besonders hoch. Motzen und Meckern sind praktisch tabu. „Dem Schiedsrichter wird hier grundsätzlich mit mehr Respekt begegnet“, weiß Kolbinger. Wenn überhaupt, dann ist es der Referee, der ab und an einen Spieler in den Senkel stellt. Wagt es ein Akteur dann doch einmal, eine Entscheidung verbal zu beanstanden, beginnt seine Ansprache nicht selten mit „Excuse me, Sir“ oder ähnlichen Höflichkeitsfloskeln.

Was machen die Ifab-Regelhüter?

All das kann der Fernsehzuschauer im Übrigen mithören, während der Fan im Stadion die Wiederholung der strittigen Szene auf der Videowand sieht – die Kommunikation ist also auch hier äußerst transparent. Ob das auch ein Modell für den Fußball ist, damit werden sich am 29. Februar die Ifab-Regelhüter auseinandersetzen. Gut möglich, dass deren Entscheidung am Ende für weiteren Diskussionsstoff sorgt.

