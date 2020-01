Weingartener Ringer lassen KSV Ispringen keine Chance

Anzeige

Die Uhr zeigte erst wenige Minuten nach acht, gerade einmal ein Viertel des Final-Duells zwischen dem KSV Ispringen und dem SV Germania Weingarten war in der Pforzheimer Jahnhalle über die Bühne gegangen, da hatte sich der noch junge Abend längst zu einem Ispringer Albtraum entwickelt. Der einstige Weltmeister Alexander Leipold, inzwischen Trainer der KSV-Staffel, blies die Backen auf und starrte ungläubig ins Leere, während die Germanen-Fans auf der Tribüne mit „Oh, wie ist das schön“-Gesängen den 16:4-Zwischenstand feierten. Gut eine Stunde später – die Anzeigentafel wies ein 21:9 aus – nahm SVG-Coach Frank Heinzelbecker kurzerhand die silberne Meistertrophäe der Deutschen Ringerliga (DRL) mit in den Abschlusskreis. Kaum vorstellbar, dass nach dem Rückkampf am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in der Weingartener Walzbachhalle der Pokal in der Ispringer Ecke landen wird.

Besser als alles, was wir je geplant hatten

„Das lief besser als alles, was wir je geplant hatten“, konnte Heinzelbecker hinterher selbst nicht so ganz glauben, was seine Athleten zuvor auf die Matte gezaubert hatten. Sensationelle Siege seien da dabei gewesen. Jener etwa des Kubaners Reineri Andreu, der im Freistil-Limit bis 63 Kilo den Russen Muslim Sadulaev nach gut zwei Minuten auf die Schultern zwang, was Heinzelbecker und den SVG-Vorsitzenden Ralph Oberacker zu Freudentänzen animierte. Oder auch der Vierer-Coup von Nikoloz Kakhelashvili aus Italien (Greco, 97 Kilo) gegen den an der Rippe lädierten Bulgaren Kiril Milov.

„Da wollten wir einen anderen stellen, der konnte aber nicht“, erklärte Leipold, der anmerkte, dass an diesem Abend so ziemlich alles schiefgelaufen sei, was schieflaufen konnte.

Weltmeister Tsurtsumia zu spät beim Wiegen

Und das bereits vor dem ersten Duell auf der Matte: Der als Gegner des Kubaners Javier Dumenigo (G, 60 Kilo) vorgesehene Georgier Nugzari Tsurtsumia, seines Zeichens amtierender Weltmeister, war von einem Turnier aus Nizza kommend zu spät zum Wiegen erschienen, weshalb kampflos vier Zähler aufs Germanen-Konto wanderten. Einen weiteren Vierer steuerte Dumenigos Landsmann Luis Orta (G, 67 Kilo) per Überlegenheitserfolg gegen den Deutschen Ibrahim Fallacara bei. Und da Alejandro Valdes, ein weiterer Kubaner, gegen den Russen Israil Kasumov (F, 72 Kilo) einen überraschend klaren 3:0-Punktsieg davontrug, fand die Ispringer Aufholjagd nach der Pause ein jähes Ende.

Für die Hausherren hatten am Ende nur – wie einkalkuliert – der starke US-Amerikaner Nicholas Gwiazdowski gegen den früheren KSV-Athleten Etienne Wyrich (F, 130 Kilo) und der Bulgare Aik Mnatsakanian gegen Valentin Petic aus Rumänien (G, 77 Kilo) jeweils durch technische Überlegenheit gepunktet sowie Zelimkhan Minkailov aus Russland beim 1:0 gegen den Bulgaren Akhmed Magamaev (F, 87 Kilo).

Deutsches Duell geht an die Germanen

Letztlich zu wenig für die Ispringer Meisterambitionen, zumal Jan Fischer das deutsche Duell mit Bogdan Eismont (G, 87 Kilo) ebenso mit 1:0 für sich entschied wie Magomed Kadimagomedov den russischen Schlagabtausch mit Darsam Dzhaparov (F, 77 Kilo). Eine vorzeitige Titelsause wollte Heinzelbecker natürlich dennoch nicht einläuten, schließlich könne es in Teil zwei des Final-Duells auch umgekehrt laufen. Für den kommenden Samstag versprach Leipold eine schlagkräftige Truppe und schöne Kämpfe. Es klang nicht danach, als rechne der KSV-Trainer mit einem Ispringer Wunder.