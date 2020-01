Weingartener Ringer machen Final-Einzug perfekt

Anzeige

Ein Showdown gleich zu Beginn des Abends, ein heldenhafter Verlierer und stehende Ovationen noch vor dem ersten Kampf – das altbekannte Duell zwischen dem SV Germania Weingarten und dem ASV Nendingen am Samstagabend war ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches. Durch die sportliche Ausgangslage – die Germanen hatten den Halbfinal-Hinkampf am Dreikönigstag in Tuttlingen mit 21:8 für sich entschieden – war klar, dass der ASV einen perfekten Abend benötigen würde, um den SVG noch einmal in Bedrängnis zu bringen.

Nachdem jedoch Nendingens Yowleys Bonne, Weltmeister von 2018, zum Auftakt überraschend seinem kubanischen Landsmann Reineri Andreu mit 4:8 unterlag, durften sich die Weingartener Fans bereits in Final-Stimmung singen. Rund zwei Stunden später stand dann nach dem 19:9-Endstand auch rechnerisch fest, dass die Deutsche Ringerliga (DRL) in ihrer dritten Saison erstmals ein nordbadisches Finale erleben wird.

Nordbadisches Finale gegen den KSV Ispringen

Der KSV Ispringen, Meister von 2018 und nach dem Rückzug des KAV Eisleben kampflos durch die Vorschlussrunde gekommen, trifft also auf die Weingartener Staffel, die sich am 25. Januar (19.30 Uhr) in der heimischen Mineralix-Arena erstmals zum DRL-Triumphator krönen will. Eine Woche zuvor, am kommenden Samstag (19.30 Uhr), soll in der Pforzheimer Jahnhalle dafür der Grundstein gelegt werden. Frank Heinzelbecker ist jedenfalls zuversichtlich: „Wir sind auf den Punkt da, jetzt müssen wir diese Leistung noch zwei Wochen halten.“

Schlüssel-Duell zwischen Andreu und Bonne

Auch der SVG-Coach hatte den Auftaktkampf zwischen Andreu und Bonne als Schlüsselduell ausgemacht. „Eigentlich war ganz klar, dass der Bonne hier gewinnt“, erklärte Heinzelbecker, der anschließend einen weiteren kubanischen Leckerbissen zu sehen bekam – sogar einen kolossalen.

Im 130-Kilogramm-Limit wurde der dreimalige Olympiasieger Mijan Nunez Lopez im ASV-Dress beim 2:0 gegen Greco-Vize-Weltmeister Oscar Pino seiner Favoritenrolle gerecht. Auf Weingartener Seite sorgten danach die Kubaner Luis Orta und Alejandro Valdes sowie der russische Europameister Adam Kurak mit ihren Vierern gegen überforderte Konkurrenten für klare Verhältnisse.

Der formstarke Jan Fischer und Khalil Aminov mit souveränen Punktsiegen schraubten der Ergebnis weiter in die Höhe. SVG-Debütant Mateusz Kampik, der für das bei einem Turnier in der russischen Heimat geforderte Freistil-Ass Magomed Kadimagomedov eingesprungen war, blieb dagegen trotz eines beherzten Auftritts gegen Roman Dermenji ohne Punkte.

Juretzkos Abschied reißt Zuschauer von den Sitzen

Der Einzige, der an diesem Abend die gut 600 Zuschauer in der Weingartener Halle buchstäblich von den Sitzen riss, war Altmeister Adam Juretzko. Der inzwischen 48-Jährige, seit 2009 für die Germanen auf der Matte, wurde nach dem letzten Kampf seiner Karriere, in dem er beim knappen 0:1 gegen den halb so alten früheren U23-Weltmeister Daniel Cataraga noch einmal seine Klasse unter Beweis stellte, vom Publikum frenetisch gefeiert.

Dieses hatte sich bereits bei Juretzkos offizieller Verabschiedung zu Beginn des Abends von seinen Sitzen erhoben. „Wenn ich gewusst hätte wie der Adam hier ringt, hätte er die ganze Saison über ringen können“, meinte Heinzelbecker hinterher. Juretzko wird nun bei seinem Heimatverein KSV Witten die sportliche Leitung übernehmen, bei den Weingartener Fans aber sicher unvergessen bleiben.