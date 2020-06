Werders Bittencourt gegen Frankfurt auf der Bank – Vier Neue

Anzeige

Bremen (dpa) – Werder-Coach Florian Kohfeldt hat seine Mannschaft im Vergleich zum 1:0 beim FC Schalke 04 auf gleich vier Positionen verändert.

Vor allem in der Offensive setzt der Bremer Trainer im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf frische Kräfte. Davie Selke, Yuya Osako und Fin Bartels rücken neu in die Werder-Startelf.

Für Bartels ist es der erste Einsatz von Beginn an seit 907 Tagen. Zuletzt stand er am 9. Dezember 2017 in der Anfangsformation, zog sich damals im Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund aber einen Achillessehnenriss zu. Seitdem kam er nur hin und wieder als Joker zum Einsatz. «Ich habe volles Vertrauen in Fin und freue mich auf ihn heute», sagte Kohfeldt kurz vor der Partie im TV-Sender Sky und betonte: «Er ist sehr heiß, das weiß ich.»

Dafür sitzt unter anderem Leonardo Bittencourt, der zuletzt in den beiden Auswärtsspielen in Freiburg und auf Schalke jeweils den Siegtreffer erzielt hatte, zunächst auf der Bank. In der Abwehr kehrt der zuletzt gesperrte Milos Veljkovic beim norddeutschen Fußball-Bundesligisten zurück.

Frankfurts Trainer Adi Hütter nimmt im Vergleich zum 2:1-Sieg beim VfL Wolfsburg dagegen nur eine Änderung vor. Für Timothy Chandler rückt Almamy Toure in die Startformation.