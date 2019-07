Anzeige

Aachen (dpa) – Isabell Werth hat am Sonntag zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis von Aachen gewonnen. An ihrem 50. Geburtag setzte sich die Reiterin aus Rheinberg beim CHIO in der Kür durch.

Für die Prüfung mit der Stute Bella Rose erhielt die erfolgreichste Reiterin der Welt 90,450 Prozent. Auf Platz zwei folgte Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime (89,660). An den Tagen zuvor hatte Werth beim größten Reitturnier der Welt bereits den Grand Prix und den Special gewonnen.