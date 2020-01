Wie badisch-schwäbisches Teamwork funktionieren kann – und wie nicht

Anzeige

Die Badener und die Schwaben: ein besonderes, bisweilen schwieriges Verhältnis. Doch wie halten es die Sportfunktionäre? Sind da überwiegend Einzelkämpfer am Werk? Oder hat sich zwischen Karlsruhe und Stuttgart, zwischen Freiburg und Ulm der Teamgedanke längst durchgesetzt?

In mehr als der Hälfte aller Sportarten nur ein Verband im Ländle

Das hängt vor allem von der Sportart ab. In etwas mehr als der Hälfte der Disziplinen sind die entsprechenden Athleten in nur einem einzigen, landesweit operierenden Verband organisiert. Rund ein Viertel aller Sportarten sind zweigliedrig aufgestellt – in der Regel unterteilt in Baden und Württemberg. Und in ungefähr 20 Prozent der Fälle gehen Nordbadener, Südbadener und Württemberger – zumindest von der Struktur her – getrennte Wege. Mit sinkender Tendenz, denn Fusionen sind – wie zum Jahreswechsel im Tischtennis – teilweise schon über die Bühne gegangen, in anderen Sportarten zumindest angedacht. Die folgenden Beispiele zeigen, dass es funktionieren kann, aber nicht muss, das badisch-schwäbische Teamwork.

Exotische Konstellation an der Platte

Einer der ungewöhnlichsten Zusammenschlüsse in Baden-Württemberg erfolgte zum 1. Januar: Seitdem machen die Tischtennis-Cracks aus Südbaden und Württemberg gemeinsame Sache, die Nordbadener entschieden sich hingegen dafür, eigenständig zu bleiben. „Für den Tischtennissport tut das schon weh“, sagt Rainer Franke. Der designierte Präsident des neuen Verbandes betont aber auch: „Für Nordbaden sind die Türen weiterhin sehr weit offen.“

Gut möglich sei es, dass in zwei, drei oder vier Jahren noch einmal ein neuer Anlauf für die große Fusion gestartet werde. Denn, so glaubt Franke: „In einem großen Verband kann man viel mehr erreichen.“ Dass dies im nördlichen Baden nur rund 63 Prozent – gefordert waren 80 – so sahen, sei auch der Uneinigkeit im dortigen Präsidium geschuldet gewesen. Kurios: Mitte der 1990er Jahre, als eine Fusion bereits kurz bevorstand, legten die Südbadener, diesmal einstimmig dafür, ihr Veto ein.

Schwimmer hoffen auf die nächste Welle

Mit gescheiterten Fusionen kennt man sich auch im Lager der Schwimmer aus, die in einem badischen und einem württembergischen Verband organisiert sind. „Wir haben bereits mehrere Versuche unternommen“, berichtet der Geschäftsführer der Badener, Holger Voigt. 1996 scheiterte ein Zusammenschluss an Baden, 2014 zerschlugen sich die Pläne vor einer möglichen Abstimmung. Nun hoffen Voigt und seine Mitstreiter auf die nächste Welle: Im Frühjahr soll auf beiden Seiten erst einmal ein Meinungsbild eingeholt werden. Personell und finanziell sei man in einem Verband besser aufgestellt und: „Wir hätten in Deutschland mehr Gewicht.“ Berührungspunkte zwischen Heidelberg und Stuttgart gibt es indes schon einige – vor allem im Leistungssport.

Für den ist bei den Schwimmern seit Februar 2018 eine gemeinnützige GmbH zuständig, die damals eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft ablöste. Eine solche landesweit agierende Institution ist die Voraussetzung, dass der Landessportverband Fördermittel ausschüttet. Mit mehreren Ansprechpartnern will sich dieser in finanziellen Fragen nicht herumschlagen. Und wann ziehen die Schwimmer auch im Breitensport gemeinsam ihre Bahnen? Der Teufel, weiß Voigt, steckt hierbei oft im Detail: „Die Fusion ist immer an Kleinigkeiten, an persönlichen Dingen gescheitert.“ Auch Neid habe eine Rolle gespielt.

Teamwork geht auch ohne Fusion

Dass die Zusammenführung von Verbänden – erst recht wenn es um drei geht – durchaus ein emotionales Thema ist, wissen auch die Handballer. „Die Leute haben Angst, dass da etwas Anonymes, Fremdes kommt“, sagt Peter Knapp, in Nordbaden an der Spitze. Die neue Generation, hat sein südbadischer Kollege Alexander Klinkner beobachtet, würde aber nicht mehr zwischen Badenern und Schwaben differenzieren: „Die kennen Baden-Württemberg nur als Baden-Württemberg.“ Ein weiterer Anlauf für eine Fusion, zuletzt 2006 gescheitert, steht nicht zur Debatte, dafür eine noch engere Kooperation. „Wichtig ist, dass wir gut zusammenarbeiten, dann ist die Organisationsform egal.“ Vor allem gehe es darum, möglichst viel zu vereinheitlichen: IT-Systeme, Beiträge, Schulungsunterlagen für Schiedsrichter. „Wir fragen uns: Was können wir voneinander lernen“, sagt Klinkner, wie Knapp erst seit Sommer 2019 im Amt.

Dass sich das Verhältnis der drei Verbände zuletzt weiter verbessert hat, zeigt sich auch an anderer Stelle: Machte sich bislang vor sportlichen Großereignissen jeder Verband für einen eigenen Spielort stark, unterstützen nun alle drei gemeinsam Mannheim für die Männer-EM 2024 und Stuttgart für die Frauen-EM 2025.

Kicker ohne Berührungsängste

Kooperation kann also auch in einer dreigliedrigen Struktur funktionieren. Die Fußballer, ebenfalls in Nordbaden, Südbaden und Württemberg eigenständig, liefern hierfür ein weiteres Beispiel. „Wir arbeiten seit Jahren und Jahrzehnten auf vielen Ebenen zusammen“, erklärt Uwe Ziegenhagen, Geschäftsführer des Badischen Fußballverbandes, und nennt Spielbetrieb, Schiedsrichterwesen, Schule, Breitensport und Ehrenamt als Beispiele. „Es gibt überhaupt keine Berührungsängste.“ Ihre Eigenständigkeit wollen die Verbände aber nicht aufgeben, auch wenn in den 50er Jahren eine Fusion der Nord- und Südbadener schon einmal kurz bevorstand. „Wir brauchen die Ansprache direkt vor Ort“, betont Ziegenhagen: „Bei einem einzigen Verband wäre das schwierig.“

Zum Glück durchgeboxt

Uwe Hamann hat – bedingt durch eigene Erfahrungen – eine etwas andere Sichtweise. „Ich würde jedem Sportverband eine Fusion empfehlen“, sagt er. Auch wenn der Weg dorthin, das weiß der Präsident des Box-Verbandes Baden-Württemberg nur allzu gut, ziemlich steinig sein kann. „Die Fusion damals war sehr schwierig, voller Haken, voller Fallen. Jeder hing an seinem Pöstchen“, blickt der Niedersachse auf das Jahr 2011 zurück, als der Zusammenschluss von Württemberg und Baden (mit Gruppe Nord und Süd) buchstäblich durchgeboxt wurde. Nachdem in Baden die erforderliche Dreiviertel-Mehrheit ausgeblieben war, griff man in die Trickkiste: Aus der Fusion wurde formell ein Beitritt der Württemberger zum badischen Verband, wofür nur eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig war. „Und die haben wir hinbekommen“, erinnert sich der damalige badische Präsident Werner Kranz und sagt: „Die Kritiker sind mittlerweile verstummt.“

Vorreiter unterm Korb

Wesentlich reibungsloser verlief die Union bei den Basketballern, die diesbezüglich im Jahr 1972 eine Vorreiterrolle einnahmen. „Wir waren drei Verbände mit viel zu vielen Bezirken und waren einfach viel zu klein damals“, erinnert sich der heutige Verbandspräsident Joachim Spägele: „Wenn du da Bestand haben willst, musst du zusammengehen.“ Die Aussicht auf einen eigenen Landestrainer, damals ein Novum, habe den Prozess zudem vorangetrieben. „Bereut haben wir es nicht“, sagt Spägele, der vor allem Vorteile für den Leistungssport sieht: „Da haben wir schon eine größere Lobby.“ Einen Nachteil hat er aber auch ausgemacht: Es gebe ziemlich viele Termine, die er als – im Ländle einziger – Verbandspräsident der Korbjäger wahrnehmen müsse.