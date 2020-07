Zehnjahresvertrag: Kansas City und Quarterback Mahomes einig

Anzeige

Kansas City (dpa) – Superstar-Quarterback Patrick Mahomes und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs haben sich laut US-Medien auf einen Zehnjahresvertrag geeinigt.

Da Mahomes‘ aktueller Vertrag noch zwei Jahre gültig ist, spielt der in den Augen vieler Experten beste Footballer der NFL bis 2031 beim Titelverteidiger. Nach Informationen des US-Senders ESPN ist der Deal 400 Millionen Dollar (rund 354 Millionen Euro) schwer. Das NFL-Network bezeichnete den 24 Jahre alten Mahomes in seinem Bericht am Montag als bestbezahlten Profi der NFL-Geschichte.

