Zeidler bei Ruder-EM im Finale - Greiten schürt Hoffnung

Wettkämpfe in Posen

Oliver Zeidler muss bei der Ruder-EM in Posen weiter auf ein echtes Erfolgserlebnis warten. Nur mit Mühe und Not zog der 24 Jahre alte Titelverteidiger im Halbfinale als Dritter in den Endlauf ein.

Nach gutem Start und zwischenzeitlicher Führung zogen der Däne Sverri Nielsen und der Grieche Stefanos Ntouskos vorbei und lagen im Ziel deutlich vor dem Welt- und Europameister. Immerhin behauptete Zeidler auf dem Malta-See den dritten Rang knapp vor dem Niederländer Amos Keijser, der ihn noch im Vorlauf am Freitag besiegt hatte.

Dagegen avanciert Pia Greiten mehr und mehr zu einer Anwärterin auf eine Medaille. Wie schon am Freitag bei ihrem überraschenden Vorlaufsieg über die Weltmeisterin Sanita Puspure (Irland) verblüffte die 23 Jahre alte Osnabrückerin auch im Halbfinale die Fachwelt. In einem umkämpften Rennen setzte sie sich im Schlussspurt knapp gegen die Griechin Anneta Kyridou durch.