Zverev im Halbfinale von Miami – Nun gegen Carreño Busta

Miami (dpa) – Alexander Zverev ist problemlos in das Halbfinale des Tennis-Turniers von Miami eingezogen und nur noch einen Sieg von seinem dritten Finals bei einem Masters-Turnier entfernt. Der 20-jährige Hamburger gewann sein Viertelfinale gegen den Kroaten Borna Ćorić mit 6:4, 6:4.

«Gegen ihn muss man jeden einzelnen Punkt gewinnen. Das habe ich heute getan, damit bin ich sehr zufrieden», sagte der 20-Jährige nach der 84-minütigen Partie.

Im Halbfinale des mit knapp acht Millionen Dollar dotieren Turniers trifft der Weltranglisten-Fünfte in der Nacht zum Samstag (MESZ) auf den Spanier Pablo Carreño Busta. Dieser besiegte im Viertelfinale den Südafrikaner Kevin Anderson knapp mit 6:4, 5:7, 7:6 (8:6) und revanchierte sich damit für die hauchdünne Achtelfinal-Niederlage gegen Anderson zuletzt in Indian Wells. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Freitagabend (19.00 Uhr) der Argentinier Juan Martín del Potro und der US-Amerikaner John Isner gegenüber.

«Es wird nicht einfacher. Aber es ist ein Masters», sagte Zverev, der im vorigen Jahr in Rom und Montreal schon zwei Turniere der zweitwichtigsten Kategorie gewinnen konnte. Seinen nächsten Gegner lobte er. «Ich denke, zur Zeit spielt er sehr gut», sagte die deutsche Nummer eins über Carreño Busta. Zverev erwartet ein «sehr schwieriges Match» gegen den 26 Jahre alten Weltranglisten-19., dem er schon beim Davis-Cup-Viertelfinale der deutschen Auswahl am nächsten Wochenende in Spanien erneut gegenüberstehen könnte.

Im Damen-Endspiel am Samstag trifft die Amerikanerin Sloane Stephens auf Jelena Ostapenko. Die French-Open-Siegerin aus Lettland setzte sich im Halbfinale gegen US-Außenseiterin Danielle Collins mit 7:6 (7:1), 6:3 durch. Zuvor hatte US-Open-Siegerin Stephens nach ihrem glatten Erfolg gegen Angelique Kerber 3:6, 6:2, 6:1 gegen die frühere Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka aus Weißrussland gewonnen.