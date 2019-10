Anzeige

Apeldoorn (dpa) – Titelverteidigerin Lisa Brennauer (Durach) und U-23-Europameisterin Franziska Brauße (Öschelbronn) stehen am Freitagabend im Finale der 3000-Meter-Einerverfolgung bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Apeldoorn.

Vize-Weltmeisterin Brennauer siegte am Nachmittag in der Qualifikation in deutscher Rekordzeit von 3:23,401 Minuten durch. Brauße steigerte als Zweite ihre persönliche Bestzeit auf 3:26,159 Minuten.