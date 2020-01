1000 Paar Schuhe aus Sportgeschäft bei Tauberbischofsheim geklaut

Anzeige

Diebe sind in ein Sportgeschäft in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) eingebrochen und haben Sport- und Wanderschuhe im Gesamtwert von rund 85 000 Euro gestohlen. Sie nahmen in der Nacht auf Freitag knapp 1000 Paar hochwertiger Schuhe aus den Regalen und trugen diese aus dem Gebäude, wie die Polizei mitteilte.

Außerdem klauten sie Bargeld und ein Gerät, mit dem die Sicherheitsmarken an den Schuhen entfernt werden können. Angesichts der Menge des Diebesguts geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher mit einem größeren Fahrzeug anrückten.

