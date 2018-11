Anzeige

Eine Jugendliche ist bei einem Unfall mit ihrem Moped bei Löwenstein (Kreis Heilbronn) ums Leben gekommen. Die 16-Jährige sei am Freitag auf einer Landstraße unterwegs gewesen und in einer Kurve ins Schlingern geraten, teilte die Polizei in Heilbronn mit. Sie sei auf die Gegenfahrbahn gestürzt und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. Die 59 Jahre alte Fahrerin des Autos erlitt einen schweren Schock.