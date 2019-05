19-Jähriger festgenommen nach Erpressungsversuch mit Messer

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) – Fast drei Wochen nach einem Messerangriff auf drei junge Männer in Stuttgart hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer gefasst. Der 19-Jährige, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag, wurde nach Polizeiangaben vom Montag in Haft genommen. Der Mann soll in einem Wohnheim von einem 24 Jahre alten Mitbewohner Geld verlangt haben. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, verletzte er ihn mit einem Messer am Unterarm. Zwei 16 und 19 Jahre alte Mitbewohner, die dem Älteren zu Hilfe kommen wollten, verletzte er demzufolge ebenfalls mit Stichen und Schnitten an den Armen. Nach dem Angriff war er geflüchtet.