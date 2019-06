28-Jähriger stirbt auf A81 – kilometerlanger Stau durch Gaffer

Anzeige

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf der A81 in Richtung Heilbronn bei einem Unfall getötet worden, als sein Wagen zwischen zwei Lkw eingeklemmt wurde. In der Gegenrichtung kam es bei Leonberg wegen Gaffern zu einem kilometerlangen Stau, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte.

In Höhe des Parkplatzes Gerlinger Höhe kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 17.15 Uhr im stockenden Verkehr zu dem Auffahrunfall. Wegen der Verkehrslage sei ein Sattelzug am Freitag auf dem rechten Fahrstreifen langsamer gefahren – und der nachfolgende 28-Jährige mit seinem Auto ebenfalls.

Stau durch Gaffer

Der dahinter fahrende Sattelzug sei dann auf den Pkw aufgefahren und habe diesen auf den anderen Lkw geschoben. Nach dem Unfall bildete sich durch Autofahrer, die von der A8 kamen, ein bis zu acht Kilometer langer Stau. In der Gegenrichtung gab es zwei Kilometer Stau durch Schaulustige.