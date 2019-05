350.000 Besucher in vier Wochen bei Bundesgartenschau

Anzeige

Im ersten Monat sind knapp 350.000 Besucher zur Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn gekommen. Mit 80.000 Dauerkarten seien mittlerweile mehr als doppelt so viele verkauft worden, wie kalkuliert, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Die meisten Besucher machten aber einen Tagesausflug zur Buga – sie kamen einer Befragung der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft (DBG) zufolge aus Heilbronn oder Baden-Württemberg und reisten mehrheitlich mit dem Auto an.

Die Organisatoren rechnen mit 2,2 Millionen Gästen in 173 Tagen. Man liege ziemlich genau im Plan, sagte Geschäftsführer Hanspeter Faas. Die Buga läuft noch bis zum 6. Oktober.

dpa/lsw