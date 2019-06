Stark bei deutschen Tennis-Turnieren: Berrettini weiter

Anzeige

Stuttgart (dpa) – München-Finalist Matteo Berrettini ist beim ATP-Tennisturnier in Stuttgart ins Halbfinale eingezogen. Der Weltranglisten-30. aus Italien setzte sich am Freitag im ersten Viertelfinale souverän 6:3, 6:3 gegen den US-Amerikaner Denis Kudla durch. In der Vorschlussrunde am Samstag wäre Berrettini Gegner des Sauerländers Jan-Lennard Struff, falls dieser sein Viertelfinale gegen den Franzosen Lucas Pouille gewinnt.

Der 23-jährige Berrettini hatte zuvor den an zwei gesetzten Russen Karen Chatschanow und den Australier Nick Kyrgios bezwungen. Beim Sandplatz-Turnier in München im Mai hatte er mit dem Erreichen des Endspiels überrascht. Die Rasen-Veranstaltung in Stuttgart ist mit 754 540 Euro dotiert und dient der Vorbereitung auf Wimbledon.