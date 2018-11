Land will mehr Azubis für Auslandsaufenthalte begeistern

Anzeige

Angesichts der starken internationalen Ausrichtung der Südwest-Wirtschaft will das Land deutlich mehr Auszubildende für einen Auslandsaufenthalt begeistern. Ein Exportland wie Baden-Württemberg brauche hoch qualifizierte Fachleute mit interkulturellen Kompetenzen, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag in Stuttgart.

Die müssten schon in der Ausbildung gefördert werden. 2641 solcher Auslandspraktika, die von der Servicestelle Go.for.europe organisiert und von der EU gefördert werden, wurden 2017 im Südwesten verzeichnet. Künftig sollen es noch deutlich mehr werden.

Das Thema war am Montag einer der Schwerpunkte beim Spitzentreffen von Wirtschaftsministerium, Arbeitsagentur, Kammern und Gewerkschaften in Stuttgart, bei dem auch eine erste Bilanz des Ausbildungsjahres 2018/19 gezogen wurde. Demnach standen 66 240 Bewerbern diesmal mehr als 82 000 gemeldete Ausbildungsplätze gegenüber – trotzdem bekamen nicht alle einen Platz. (dpa/lsw)