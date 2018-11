Strobl verurteilt Gewalt gegen Polizisten

Anzeige

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte im Land scharf verurteilt. «Ein Angriff auf einen Polizisten ist ein Angriff auf uns alle, ein Angriff auf unsere Gesellschaft», sagte der Vize-Regierungschef am Mittwoch bei einer Veranstaltung zum Opferschutz im Stuttgarter Innenministerium. Strobl berichtete von einer zunehmenden Verrohung, Respektlosigkeit und Gewalt in der Gesellschaft. Das dürfe man nicht ackselzuckend hinnehmen. Wer der Polizei keinen Respekt entgegenbringe, verdiene keine Nachsicht und keine Milde. Die Landesregierung stehe hinter den Polizisten. So habe man den Einsatz der Bodycam schnell eingeführt, die deeskalierend wirke.

(dpa/lsw)