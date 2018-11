Verpuffung: Verletzte auf einem Brennereifest

Anzeige

Auf einem Brennereifest im Birkhof in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) ist es nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zu einer Verpuffung gekommen. Sechs Menschen erlitten durch eine Stichflamme Brandverletzungen, überwiegend im Gesichtsbereich, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei davon wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30 000 Euro. Zur Brandursache gab es noch keine Angaben. Zum Fest hatten sich rund 80 bis 100 Besucher eingefunden.

Neben Feuerwehr, Polizei und zahlreichen Rettungswagen waren außerdem mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Zum Zeitpunkt der Verpuffung waren fünf oder sechs Menschen in dem Brennraum.

(dpa/lsw)