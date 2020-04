A5 bei Rastatt nach Unfall derzeit noch in Richtungen Norden gesperrt

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Rastatt sind am Nachmittag offenbar mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Berichten der Polizei sei ein Sattelzug in eine Baustellenabsperrung gefahren und anschließend auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die A5 war zunächst in beide Richtungen gesperrt.

Der Unfall habe sich laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und -Süd ereignet. Ein Lkw mit Fahrtrichtung Süden sei kurz nach 16 Uhr in eine Baustellenabsperrung gefahren. Anschließend durchbrach er offenbar die Leitplanke.

Auf der Gegenfahrbahn kam es in Folge zu einem weiteren Unfall mit mindestens vier weiteren Fahrzeugen.

Aktuell ist ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Am Nachmittag war die A5 am Unfallort zunächst in beide Richtungen gesperrt. Entsprechend bildeten sich Staus in beide Richtungen. Aktuell fließt der Verkehr wieder in Richtung Norden. In Fahrtrichtung Süden staut er sich weiterhin.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.

BNN