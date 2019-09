A8 nach LKW-Unfall bei Wimsheim in Richtung Stuttgart gesperrt

Anzeige

Die A8 ist bei Wimsheim nach einem LKW-Unfall in Richtung Stuttgart gesperrt. Eine Umleitung besteht ab der Ausfahrt Pforzheim Süd. Laut ersten Angbaben hat es bei dem Unfall keine Verletzten gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, seien zwei LKW in den Unfall auf der A8 verwickelt. Der genaue Hergang ist noch unklar, heißt es. Es habe keine Verletzten gegeben.

An der Unfallstelle sind verschiedene Betriebsstoffe wie Diesel und Kühlwasser ausgelaufen. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten dauern aktuell an. Die A8 ist aktuell in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

Der Verkehr staut sich ab Pforzheim auf bis zu 14 Kilometern länge, teilt die Polizei mit. Und rät, eine Umleitung ab der Ausfahrt Pforzheim-Süd zu nutzen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN