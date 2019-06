Neun Autos in Flammen: Rund 100 000 Euro Schaden

Anzeige

Hockenheim (dpa/lsw) – Bei einem Autohändler in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben am Dienstag mindestens neun Autos gebrannt. Das Feuer war laut Polizei am frühen Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Drei weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer und die große Hitzeeinwirkung beschädigt. Auch der Bürocontainer der Firma wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100 000 Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden umliegende Straßen kurzzeitig abgesperrt. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.