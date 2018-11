Adventskalender mit Chören aus Baden im Internet

Anzeige

Statt süßer Schokolade oder erbaulichen Bildchen bietet der Internet-Adventskalender der evangelischen Kirche in Baden jeden Tag einen Kirchenchor. Zu sehen und zu hören sind Adventslieder auf dem Youtube-Kanal der Landeskirche. Chöre und Kirchen werden dafür mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen, die Betrachter können den Bildausschnitt nach Angaben der Landeskirche selbst wählen.

Gesungen wird in Kirchen etwa in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Waldshut, Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim, Heidelberg oder Freiburg. 16 badische Chöre von der Kantorei Hochrhein bis zum Kirchenchor in Laudenbach singen die Adventslieder. Die Türchen des optisch-akustischen Kalenders lassen sich nach Angaben der Organisatoren mit Smartphone, Tablet, Computer oder Virtual-Reality-Brille öffnen. Start ist am Samstag um 8.00 Uhr.

(dpa/lsw)