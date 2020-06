AfD in Brandenburg Fall für den Verfassungsschutz – wie sieht´s im Südwesten aus?

Anzeige

Am Montag ist die AfD in Brandenburg zu einem Fall für den Verfassungsschutz erklärt worden – weil dort rechtsextreme Kräfte besonders einflussreich seien. Aus der Partei hagelt es Protest für die Entscheidung, auch in Baden-Württemberg üben Mitglieder Kritik. Dort beobachten die Behörden vor allem die Jugendorganisation der Partei.

Für den Fraktionsvorstand der AfD gab es am Montag in Stuttgart einiges zu besprechen. Schulöffnungen, Schweine-Exporte, Reden im Landtag. Doch vor all den Themen ging es um die Parteikollegen in Brandenburg. Diese werden vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft und beobachtet, wie am Montag bekannt wurde.

Die Brandenburger AfD kündigte bereits an, gegen die Beobachtung Klage einreichen zu wollen. Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, schrieb auf Twitter: „Völlig durchschaubares Manöver, gegen das wir uns rechtlich zur Wehr setzen!“

AfD-Mitglieder im Südwesten sehen politisches Manöver

Auch Parteikollegen im Südwesten sehen in der Maßnahme ein politisches Manöver. „Die AfD ist in Brandenburg sehr stark, deswegen greift man die halt an“, sagt Taras Maygutiak. Das sei einige Monate vor den Wahlen durchsichtig, so der Offenburger Stadtrat und Sprecher aus dem Kreisverband Ortenau. „Bedauerlicherweise wird der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert.“

Er sei auch bei Treffen des „Flügels“, einer völkisch-nationalen Gruppe innerhalb der AfD, gewesen. „Ich lasse mich nicht verbiegen wie andere in der Partei“, sagt Maygutiak.

Der Flügel wurde vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und hat sich nach eigenen Angaben aufgelöst. Doch der Einfluss des Flügels ist nach Ansicht des Verfassungsschutzes nach wie vor groß.

Fraktionschef Balzer „enttäuscht und entsetzt“

Andreas Kalbitz galt als wichtiger Mann des Flügels. Um den ehemaligen Brandenburger Parteichef gibt es Streit innerhalb der AfD. Der Bundesvorstand entzog Kalbitz die Mitgliedschaft, weil er die frühere Mitgliedschaft in der mittlerweile verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und bei den Republikanern verschwiegen haben soll.

Auch deshalb hält Rainer Balzer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Baden-Württemberg, die Entscheidung in Brandenburg für falsch. „Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um solche Personen zu identifizieren.“ Die HDJ steht auf einer zwölf Seiten langen Unvereinbarkeitsliste der AfD. „Da gibt es keine Diskussion drüber“, betont Balzer. Daher sei er über die Beobachtung „enttäuscht und entsetzt“.

Die AfD als Ganzes wird in Baden-Württemberg derzeit nicht beobachtet – dafür aber seit Ende 2018 die Junge Alternative (JA). Die AfD-Nachwuchsorganisation „steht nach wie vor in Verbindung zu rechtsextremistischen Gruppierungen und tritt vereinzelt mit Äußerungen mit verfassungsfeindlichem Potential an die Öffentlichkeit“, teilt das Innenministerium mit.

Flügel-Mann Kalbitz nur ein Bauernopfer?

Im aktuellen Verfassungsschutzbericht wird unter anderem ein Facebook-Beitrag der JA Südbaden erwähnt: „Ein Ausländer ist nur dann sinnvoll, wenn er viele netto Steuern erwirtschaftet (…)“

Verrückte oder geschmacklose Vergleiche gebe es in jeder Partei, betont Bernd Grimmer, Pforzheimer AfD-Stadtrat und Landtagsabgeordneter. Er habe zudem in der JA nie Radikale erlebt. Grimmer sagt aber auch, Wolfgang Gedeon habe nichts mit Antisemitismus zu tun und Kalbitz sei ein Bauernopfer.

Aus Sicht von Grimmer hängt die mögliche Beobachtung weiterer AfD-Landesverbände weniger von seinen Parteikollegen ab, mehr von den Umfragewerten. Vielleicht sehe man davon ab, weil die Werte derzeit niedrig seien. „Ich bin kein Hellseher.“