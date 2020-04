Altmaier sieht in der Corona-Krise „ersten Silberstreif am Horizont“

Anzeige

In der Corona-Krise gibt es nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier „einen ersten Silberstreif am Horizont“. Die Zahl der Neuinfektionen nehme nicht mehr so stark zu, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion und lobte gleichzeitig, dass dies „der großen Disziplin unserer Mitbürger bei der Einhaltung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen“ zu verdanken sei. Eine schnelle Aufhebung des Shutdowns wird es Altmaier zufolge jedoch nicht geben.

Von unserem Korrespondenten Stefan Lange

„Wenn wir aber die Beschränkungen zu früh lockern oder aufheben, waren all diese Opfer möglicherweise umsonst“, sagte Altmaier und prognostizierte trübe Aussichten für die Feiertage. „Über Ostern wird es für viele Menschen noch einmal richtig schwer, wenn sie ihre Angehörigen und Freunde nicht sehen können, aber es ist einfach noch zu früh für Entwarnung“, sagte er.

Altmaier verteidigte die nahezu ungeprüfte Auszahlung von Corona-Hilfen. Man habe in der Krise „sehr schnell handeln müssen“, erklärte er. Vor dem Hintergrund der Betrugsfälle in Nordrhein-Westfalen deutete Altmaier an, dass dies in Kauf genommen werden müsse. „Eine sehr ausführliche Prüfung könnte da zu einem monatelangen Warteprozess führen, den wir uns in der derzeitigen Lage nicht leisten können“, sagte er.

Angst vor Betrug in den Ländern wegen Corona-Hilfen

Nordrhein-Westfalen hatte die Auszahlung der Soforthilfen an Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe gestoppt. Zuvor sollen über gefälschte Internetseiten Daten für betrügerische Anträge abgegriffen worden sein. Das Land wollte die Zahlungen aber wieder aufnehmen. Auch in anderen Bundesländern geht die Angst vor Betrug um. In Berlin etwa ermittelt das Landeskriminalamt in mehreren Fällen wegen Subventionsbetrugs. Altmaier zufolge gingen inzwischen rund 1,7 Millionen Anträge von Kleinunternehmern und Solo-Selbstständigen, Freiberuflern und Handwerkern ein. Mehr als 5 Milliarden Euro seien bereits bewilligt worden.

Der Gesundheit des CDU-Politikers ist die Corona-Krise eher zuträglich. Er habe „nach einer längeren Unterbrechung wieder mit Sport und Krafttraining begonnen“, sagte Altmaier. Seit das Wetter besser geworden sei, radele er regelmäßig für eine Stunde durch Berlin. Außerdem mache er wieder Kraftsport. „Zuhause liegen seit eh und je zwei Hanteln, die ich viel zu selten bewegt habe. Durch die Auswirkungen dieser Krise habe ich sie wieder angefasst und festgestellt, dass man auch in meinem Alter und mit meiner Figur noch „Bodybuilding“ treiben kann.“