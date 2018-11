An der A 6 im Kraichgau: Planenschlitzer plündern Brummi-Ladungen

Anzeige

Sogenannte Planenschlitzer, die es auf die Ladung der Lkw abgesehen hatten, haben am Wochenende auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd an über 100 geparkten Anhängern und Sattelaufliegern die Planen aufgeschlitzt. Was alles genau entwendet wurde, steht nach Aussagen der Behörden noch nicht fest.

Kettensägen und Duschgels gestohlen

Nach Polizeiangaben wurden hochwertige Kettensägen der Marke Stihl, Duschgels und Wickelspulen gestohlen. Die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf haben vor Ort die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden an den Abdeckplanen dürfte beträchtlich sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf zu melden, Tel. 06227-388260.