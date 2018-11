Anschlag auf Karlsruher Eislaufbahn? 29-Jähriger vor Gericht

Anzeige

Weil er einen Anschlag auf eine weihnachtliche Eislaufbahn am Karlsruher Schloss geplant haben soll, muss sich ein 29 Jahre alter Deutscher heute vor Gericht verantworten. Dem in Freiburg geborenen Mann werden Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat vorgehalten.

Womöglich nach Vorbild des Anschlags auf einem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten ein Jahr vorher soll er sich 2017 die Stände rund um die Eisfläche für eine blutige Attacke ausgesucht haben. Nach weiteren Erkenntnissen der Ermittler wollte der Mann ein Fahrzeug in die Menschenmenge lenken. Spezialkräfte nahmen ihn am 20. Dezember 2018 fest – womöglich im letzten Moment. (dpa/lsw)