Weniger Deutsche wollen als Au-pair ins Ausland – dafür kommen mehr zu uns

Als Au-pair-Mädchen ins Ausland zu gehen, davon träumten früher viele junge Deutsche. Heute will kaum ein junger Mensch mehr als Kinder- oder Haushaltshilfe in ferne Länder. Dafür wollen immer mehr zu uns. Mit 14.000 ausländischen Au-pairs wurde 2018 wieder ein Rekord erreicht.

Für Charlotte war es eine „tolle Erfahrung“, Mia hatte weniger Glück. Sie empfand ihre Zeit als Au-pair-Mädchen in Irland als ziemliche Zeitverschwendung. „Die Familie hat mich eher als billige Haushaltshilfe betrachtet“, sagt die junge Ettlingerin. Während ihre Freundin Charlotte in der französischen Gastfamilie „wie eine Tochter“ aufgenommen wurde, war Mia in der Nähe von Dublin immer nur die „deutsche Nanny“.

Die bereichernde, interkulturelle Erfahrung, die sie sich erhofft hatte und die in den Hochglanzbroschüren der kommerziellen Vermittlungsagenturen angepriesen wird, blieb aus. „Man kann mit seiner Gastfamilie sehr viel Glück, aber leider auch mal Pech haben“, räumt Ursula Zetzmann von der Au-pair-Beratungsstelle „In Via“ in Karlsruhe ein.

Gerät das Au-pair-Wesen bei Deutschen in Vergessenheit?

Au-pair-Mädchen zu sein – davon träumten in den 70er, 80er und 90er Jahren viele junge Deutsche. Überwiegend Mädchen sahen den Aufenthalt als Kindermädchen in einer Familie im Ausland als gute und günstige Gelegenheit, das Leben dort und die fremde Sprache näher kennenzulernen.

Heute scheint das Au-pair-Wesen ein wenig in Vergessenheit zu geraten. „Die Konkurrenz von Work-and-Travel-Angeboten oder einfach Praktika im Ausland ist größer geworden“, meint Au-pair-Expertin Cordula Walter-Bolhöfer.

Jahr für Jahr erstellt die Geschäftsführerin des Calypso-Verlags, der auch die Internet-Seite Au-pair-Agenturen.de betreibt, die Konjunkturumfrage.

So viele Au-pairs wie noch nie zu Gast in Deutschland

Darin beobachtet sie Entwicklungen und Trends. Besonders auffällig: Die Zahl der jungen Menschen (überwiegend sind es immer noch Frauen), die eine befristete Stelle als Kindermädchen in Deutschland suchen, steigt stetig. Mit circa 14.000 waren es im Jahr 2018 (neuere Zahlen gibt es noch nicht) so viele wie nie zuvor.

Rückläufig ist dagegen die Zahl der jungen Deutschen, die eine Stelle als Nanny im Ausland anstreben. „Genaue Zahlen haben wir nicht“, sagt Cordula Walter-Bolhöfer. Gut ein Drittel aller Agenturen, die Au-pairs ins Ausland vermitteln, melden aber seit Jahren rückläufige Zahlen.

Junge Menschen aus allen Erdteilen

Auch Ursula Zetzmann hilft deutlich mehr Ausländerinnen dabei, eine Stelle in der Region zu finden, als umgekehrt. Im vergangenen Jahr hat sie zehn Menschen aus der ganzen Welt und im Alter zwischen 18 und 25 Jahren eine Familie hier vermittelt.

„Da waren junge Frauen aus der Ukraine, aus Paraguay, aus Portugal, den USA oder Armenien dabei und ein junger Mann aus Aserbaidschan“, erinnert sie sich. Im Gegenzug wollten nur drei junge Menschen als Au- pair ins Ausland.

Kolumbien und Georgien liegen vorn

Rund 15 Prozent aller Au-pairs in Deutschland werden an Familien in Baden-Württemberg vermittelt. Sie kommen vor allem aus Kolumbien und Georgien. Danach folgen die Ukraine und Russland. Für die jungen Leute ist diese Form des Aufenthalts eine gute Möglichkeit, in Deutschland Fuß zu fassen.

Die zeitlich begrenzten Visa für den Aufenthalt in einer Familie sind nämlich deutlich leichter zu bekommen als andere Aufenthaltstitel. Dennoch: „Von meinen Au-pairs möchten nur zwei Mädchen nach dem Jahr wieder zum Studium nach Deutschland kommen.

Die anderen sind nicht sicher, ob ihnen das Leben hier gefällt“, sagt Ursula Zetzmann und ergänzt: „In erster Linie kommen die jungen Leute, um ihre Sprachkenntnisse zu erweitern, um dann entweder mit einem neuen Visum für Studium oder Ausbildung zurückzukehren, oder um in ihrem Heimatland im Tourismus oder für eine NGO zu arbeiten.“