Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss drei Spiele auf Filip Kusic verzichten. Am Montag ahndete das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein schweres Foul des 22 Jahre alten Abwehrspielers im Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (0:1).

Kusic hatte am vergangenen Freitag in der 81. Minute Denis Thomalla so schwer zu Fall gebracht, dass er mit Rot vom Feld musste. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

dpa/sn