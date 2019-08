Auerhahn im Schwarzwald wird Thema bei der New York Times in Amerika

Anzeige

Wie ungewöhnliche lokale Nachrichten um die Welt gehen können, zeigt dieses Beispiel: Am vergangenen Sonntag stand bei bnn.de und weiteren deutschen Medien, dass zwei Männer in Titisee-Neustadt im Schwarzwald einen Auerhahn erschlagen haben sollen. Diese seien daraufhin von einer aufgebrachten Menge angegriffen und verprügelt worden. Diese Geschichte griff nun die New York Times auf, um am Dienstag einen Beitrag über das in Deutschland vom Aussterben bedrohte Tier zu verfassen.

Zugegeben, geschrieben hat den journalistisch und handwerklich gut aufbereiteten Artikel über den größten Hühnervogel Europas der in Berlin wohnende Christopher F. Schütze. Er ist ein Redakteur, der seit 2018 aus der deutschen Hauptstadt für die überregionale Tageszeitung arbeitet und aus Deutschland berichtet. Doch auch nach Berlin muss diese Meldung erst einmal kommen. In Zeiten von Internet und Social Media gehen Storys und Nachrichten neue Wege – viel schneller und unkomplizierter als früher.

German Police Look Into Killing of Rare Bird and Vigilantes’ Payback https://t.co/j3j3bLjsZ5 — Christopher Schuetze (@CFSchuetze) August 13, 2019

Hinzu kommt: Der journalistische Beitrag von Schuetze wurde nicht einfach nur in anderen Worten zusammengefasst, sondern gut recherchiert, mit Experten-Stimmen ergänzt und für die Amerikaner eingeordnet. So geht Qualitätsjournalismus – auch in der Heimat von Trump.

