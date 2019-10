Einsatz für ein besseres Klima im Erdreich wird mit Umweltpreis belohnt

Anzeige

Ingrid Kögel-Knabner wird am Samstag in Mannheim mit Europas größtem Umweltpreis prämiert. Die 60-Jährige ist eine der weltweit führenden Wissenschaftlerinnen in der Bodenkunde. Die Auszeichnung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist mit 500.000 Euro dotiert – Kögel-Knabner teilt ihn sich mit einem Unternehmer aus Mainz, der umweltverträgliche Putzmittel vertreibt. Unter den 1100 geladenen Gästen wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

Wer sich sein ganzes Leben lang mit dem Boden beschäftigt, kann nicht einfach so wandern gehen. Ingrid Kögel-Knabner achtet auch auf Waldwegen darauf, wie die Erde zusammengesetzt ist. „Ich versuche aber, normal wandern zu gehen und meinen Mann nicht auch da noch mit dem Thema zu überhäufen“, sagt die 60-Jährige.

Kögel-Knabner gehört zu den weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftlerinnen. Doch genügend Gehör finde ihr Thema nicht. „Wir haben keinen Kontakt mehr zum Boden“, erklärt sie. „Die Landwirte, die zuletzt demonstriert haben, sind noch die einzigen, die richtig mit Boden arbeiten.“ Außerdem reagieren Böden sehr langsam. „Innerhalb von zwei, drei Jahren kann man sie eigentlich nicht kaputt machen“, sagt die Wissenschaftlerin. Ein schleichender negativer Prozess zeichnet sich also – anders als bei verschmutzter Luft oder dreckigem Wasser – im Verborgenen ab. Kögel-Knabner ist eine der Besten darin, den Zustand des Bodens aufzudecken.

Untersuchungen mit Millionen-Maschine

Dafür braucht sie eine 3,6-Millionen-Euro-Maschine. Bodenproben kann sie damit bis in den Nanobereich untersuchen. Steine, Autolack, Korallen – darunter lässt sich alles bis ins kleinste Detail analysieren. Etwa 50 solcher Geräte gibt es weltweit. „Nur wenige schauen sich aber den Boden an“, sagt Kögel-Knabner. Mit ihrem 20-köpfigen Team an der Technischen Universität München hat sie die Aufbereitung von Bodenproben perfektioniert. Das Gerät arbeitet mit Vakuum – anfangs flogen die Erdteilchen einfach davon. Mittlerweile binden die Experten die Bodenproben etwa mit Harz. Mit ihrer Arbeit wollen sie herausfinden, wie sich der Boden am besten managen lässt.

Erdreich kann als Kohlenstoffspeicher dienen

„Im Boden ist zwei- bis dreimal mehr Kohlenstoff als in der Atmosphäre“, erklärt die Geoökologin. Das Erdreich kann aus Sicht der Experten hervorragend als Kohlenstoffspeicher dienen – und damit die Atmosphäre entlasten. Die Preisträgerin forscht deswegen auch daran, wie ganz bewusst mehr Kohlenstoff in den Boden gelangen kann, etwa in Form von Pflanzenresten. Mittlerweile hat sich die Professorin berufsbedingt ein wenig entfernt von der Arbeit an den Bodenproben. Kögel-Knabner koordiniert ihre Wissenschaftler, kümmert sich um neue Forschungsgelder, hält Vorträge. Ihr Kampf um Aufmerksamkeit für den Boden bleibt der alte. Auch als sich die Wissenschaftler in den 80er Jahren vor allem um sauren Regen und Waldsterben kümmerten, blieb Kögel-Knabner bei ihrer Doktor-Arbeit ihrem Thema Boden treu. Heute hat sie auch die steigende Weltbevölkerung im Blick. „Wir müssen höhere Erträge haben, um die Menschen zu ernähren.“ In Deutschland würden die Böden gut bewirtschaftet.

Aber: „Die Versiegelung ist das größte Problem. Wir verbrauchen viel zu viel Boden.“ Und die immer schwerer werdenden Landwirtschaftsmaschinen würden den Boden verdichten, warnt die Wissenschaftlerin.

Zweiter Preisträger vertreibt umweltverträgliche Putzmittel

Einen ganz anderen Beitrag für die Umwelt leistet Reinhard Schneider aus Mainz, der zweite Preisträger. Mit seinem Unternehmen vertreibt er in der Spezialpflege unter anderem Putzmittel. Dabei, so lobt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, setzt Schneider auf ganzheitlich nachhaltige Produktion. Altplastik werde konsequent wiederverwertet, es gebe umwelt- und gesundheitsfreundlich bedruckte Etiketten, der 51-Jährige verwende heimische Pflanzenöle für seine Wasch- und Reinigungsmittel statt des umstrittenen Palmkernöls aus tropischen Regionen.

Schneider habe außerdem eine Recycling-Initiative ins Leben gerufen – obwohl die Produktionskosten des recycelten Plastiks laut Unternehmen um bis zu 20 Prozent höher liegen. „Jeder kann das Verfahren nutzen und weiterentwickeln, um den Anteil an Recyclingprodukten schnell zu erhöhen und im Massenmarkt zu etablieren“, lobt der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Alexander Bonde, die Vorreiterrolle des Unternehmers.

Vor der Auszeichnung der beiden Preisträger am Sonntag erklärt Bonde, er halte den Boden als Umweltmedium für „fatal unterschätzt“. Zur Prämierung von Geoökologin Kögel-Knabner erklärt er zudem: „Eine ihrer großen Fähigkeiten ist es, durch das Betrachten des Nanokosmos Boden komplexe Zusammenhänge globaler Herausforderungen aufzuklären und zu nachhaltigen Lösungsansätzen beizutragen.“ Bonde betont: „Wir brauchen fundamentale Veränderungsprozesse auf allen Ebenen, um zu einer wirklich nachhaltigen Entwicklung zu finden.“

