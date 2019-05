Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss: 100 000 Euro Schaden

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) – Bei einem Auffahrunfall in Stuttgart ist Schaden in Höhe von 100 000 Euro entstanden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer sei in der Nacht zu Samstag wohl aufgrund von Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit auf ein stehendes Taxi aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall sei das Taxi, in dem sich nur der 21-jährige Fahrer befand, 40 Meter nach vorne geschleudert worden. Die beiden Fahrer blieben dabei unverletzt.

Da der 24-Jährige auf der Fahrt im Polizeiwagen die Polizisten beleidigte, muss sich der junge Mann nun neben des Unfalls unter Alkoholeinwirkung auch wegen Beleidigung von Beamten verantworten. Zudem muss er seinen Führerschein für eine längere Zeit abgeben.