Auto fährt frontal gegen Betonmischer: Zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Betonmisch-Fahrzeug sind am Mittwoch in der Nähe von Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) zwei Menschen schwer verletzt worden. Die 25 Jahre alte Autofahrerin sei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. «Ein entgegenkommender 47-jähriger Betonmischerfahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber frontal.» Die 25-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. «Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.» Der Betonmischerfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.