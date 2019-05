Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Anzeige

Ein Autofahrer ist zwischen Hagnau und Immenstaad am Bodensee in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der Mann sei am frühene Samstagmorgen mit seinem Auto zunächst komplett nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann zurück auf die Gegenspur der Straße gefahren, teilte die Polizei mit.

Bei der Kollision wurden seine Beifahrerin und der Fahrer des zweiten Wagens schwer verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst blieb nach ersten Erkenntnissen laut Polizei unverletzt.

dpa/lsw