Bei einem Verkehrsunfall bei Walddorfhäslach ist am Mittwoch ein Autofahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann am Morgen mit seinem Wagen in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen.

Zwischen Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) und dem Viadukt Aichtal fuhr er demnach auf den Anhänger eines Lastwagens und zog sich dabei die tödlichen Verletzungen zu. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Bundesstraße musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden.

dpa/lsw