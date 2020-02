Baden-Württemberg gibt mehr Geld für Schüler aus

Anzeige

Die Ausgaben für Schüler sind in Baden-Württemberg gestiegen. Im Jahr 2017 gab das Land pro Schüler an öffentlichen Schulen durchschnittlich 7.300 Euro aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das waren 200 Euro mehr als im Vorjahr. Neuere Zahlen liegen nicht vor.

Für allgemeinbildende Schulen gab das Land etwa 7.800 Euro je Schüler aus. Mit 5.800 Euro gab Baden-Württemberg für berufliche Schulen zwar deutlich weniger aus, allerdings landet das Bundesland damit auf Platz 4 im Ländervergleich. Der größte Teil der Ausgaben entfiel den Angaben zufolge auf das Personal.

Unterschiedliche Bildungssysteme

Baden-Württemberg liegt damit bei den Ausgaben für die öffentlichen Schulen im Mittelfeld. Berlin (9.700 Euro) und Hamburg (9.600 Euro) gaben am meisten aus, Nordrhein-Westfalen (6.400 Euro) und Schleswig-Holstein (6.700 Euro) am wenigsten. Die unterschiedlichen Ausgaben lassen sich laut Statistischem Bundesamt auf die unterschiedlichen Bildungssysteme in den Bundesländern zurückführen.

