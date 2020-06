Anzeige

Mit bis zu 130 elektrischen Doppelstock-Triebzügen will das Verkehrsministerium den erwarteten Anstieg der Fahrgastzahlen in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren bewältigen. Die Züge sollen für rund 1,6 Milliarden Euro beschafft werden, berichtete die „Südwest Presse“ am Freitag mit Bezug auf einen Kabinettsentwurf.

Zudem strebe Verkehrsminister Winfried Hermann eine Option auf den Kauf weiterer 100 Fahrzeuge an. Der Grünen-Politiker gehe daher von Beschaffungskosten in Höhe von bis zu 2,76 Milliarden Euro aus.

Mit den neuen Zügen soll die prognostizierte Verdopplung der Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr bis 2030 im Vergleich zu 2010 bewältigt werden. Bei gleicher Zuglänge lasse sich mit Doppelstock-Triebzügen eine bis zu 30 Prozent höhere Sitzplatzzahl erreichen, schreibt Hermann in der Vorlage.

Die neuen Fahrzeuge sollen ab Dezember 2025 mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 samt unterirdischem Durchgangsbahnhof vorrangig in der Region Stuttgart sowie im Bereich Oberschwaben/Bodensee zum Einsatz kommen.

dpa/lsw